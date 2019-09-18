Придётся подождать

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Гость 19 Сентября 2019 в 12:15:38
Михаил К., Капшагай
На вопросы читателя отвечает начальник управления методологии и анализа Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Майра АБДРАМАНОВА:
- Если депозит, который открыт у вас в банке, является сберегательным, то менеджеры правы. Согласно законодательству банк обязан выдать сберегательный вклад не ранее 30 календарных дней с момента поступления требования вкладчика. При этом в тех случаях, когда сберегательный вклад затребован вкладчиком до истечения установленного срока, вознаграждение выплачивается по более низкой ставке. Об этом вас должен был уведомить менеджер банка при открытии сберегательного депозита.
При всем многообразии депозитов, которые предлагаются банками под разными названиями, все они подразделяются на три основных вида: несрочные, срочные и сберегательные. Эти виды депозитов могут быть как в тенге, так и в валюте. Банк обязан выдать срочный или несрочный вклад не позднее семи дней с момента поступления требования от вкладчика, при этом можно снять или часть вклада, или весь вклад по своему усмотрению. Сберегательные вклады можно снять только целиком и необходимо уведомить банк о досрочном снятии за 30 дней.
Обычно менеджер банка рассказывает клиенту обо всех условиях по депозиту. Кроме того, это прописано в договоре банковского вклада. Это условие устанавливают не банки, эта норма прописана в Гражданском кодексе (статья 765).
Для того чтобы не попасть в ситуацию с ожиданием своих денег в течение месяца, самым оптимальным решением является открытие двух видов депозитов: одного сберегательного либо срочного, другого - несрочного. Для сбережений на определенную цель (первоначальный взнос на покупку квартиры, машины, путешествия) лучше выбирать сберегательный депозит. На него надо положить ту сумму, которую вы точно сможете не снимать в течение всего договора вклада (год или более), и тогда вы получите самую высокую фиксированную ставку и накопите требуемую сумму быстрее. На несрочный депозит можно положить часть денег с возможностью снять их в любое время в случае непредвиденных расходов.
https://time.kz/articles/va-bank/2019/09/18/pridyotsya-podozhdat
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