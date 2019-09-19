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Экономика
162 человека владеют половиной богатств Казахстана
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Гость 19 Сентября 2019 в 15:39:56
162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на отчет KPMG "Private equity market in Kazakhstan" ("Рынок частного капитала в Казахстане").

огласно отчету, взрослое население в Казахстане составляет 12 085 857 человек.

Годовой доход 96,6% взрослого населения (11 711 334 человека) не превышает 10 тысяч долларов.

2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 до 100 тысяч долларов.

0,35% (42 301 человек) от 100 тысяч до миллиона долларов.

0,05% (5 838 человек) - от 1 до 50 миллионов долларов.

0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства.

Из них 112 человек имеют в год от 50 до 80 миллионов долларов. 45 человек - от 80 до 800 миллионов долларов. Пять человек - от 2 до 3 миллиардов долларов.

Напомним, что средняя зарплата в Казахстане, по данным на август 2019 года, составляет 186,5 тысячи тенге.



Данные из отчета KPMG

Согласно рейтингу Forbes.kz, 5-ю богатейшими бизнесменами Казахстана являются Владимир Ким, Булат Утемуратов, Тимур и Динара Кулибаевы и Алиджан Ибрагимов.



https://www.nur.kz/1817602-162-celoveka-vladeut-polovinoj-bogatstv-kazahstana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 19.09.2019 в 17:30:22   # 731396
как много в ельбасиной семье талантливых бизнесменов, заработавших свои капиталы честным трудом...%)
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