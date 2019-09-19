162 человека владеют половиной богатств Казахстана

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Гость 19 Сентября 2019 в 15:39:56
огласно отчету, взрослое население в Казахстане составляет 12 085 857 человек.
Годовой доход 96,6% взрослого населения (11 711 334 человека) не превышает 10 тысяч долларов.
2,7% (326 322 человека) зарабатывают в год от 10 до 100 тысяч долларов.
0,35% (42 301 человек) от 100 тысяч до миллиона долларов.
0,05% (5 838 человек) - от 1 до 50 миллионов долларов.
0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства.
Из них 112 человек имеют в год от 50 до 80 миллионов долларов. 45 человек - от 80 до 800 миллионов долларов. Пять человек - от 2 до 3 миллиардов долларов.
Напомним, что средняя зарплата в Казахстане, по данным на август 2019 года, составляет 186,5 тысячи тенге.
Данные из отчета KPMG
Согласно рейтингу Forbes.kz, 5-ю богатейшими бизнесменами Казахстана являются Владимир Ким, Булат Утемуратов, Тимур и Динара Кулибаевы и Алиджан Ибрагимов.
https://www.nur.kz/1817602-162-celoveka-vladeut-polovinoj-bogatstv-kazahstana.html