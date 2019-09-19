Казахстанцы начнут получать SMS с точной суммой налогов

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danilov 20 Сентября 2019 в 10:03:07
Как пояснили в ведомстве, чтобы получать уведомления, необходимо зарегистрировать номер в базе мобильных граждан через портал электронного правительства egov.kz или мобильное приложение mgov. Проверить наличие регистрации в базе мобильных граждан можно на портале электронного правительства egov.kz в разделе "Сервисы".
Пока сервис запустили в пилотном режиме. "SMS-рассылку практически получат все налогоплательщики. Будет 100-процентное покрытие. В данный момент все работает в пилотном режиме. Но в случае сбоя мы с сотовыми операторами будет корректировать и, соответственно, дальше будем дорабатывать этот процесс", - заявил телеканалу КТК официальный представитель Комитета госдоходов Алибек Абдилов.
Отказаться от бумажных уведомлений чиновники решили по опыту Эстонии. Там не так давно перешли на электронный формат уплаты налогов. В министерстве уверены, что нововведение сэкономит бумагу, обеспечит гарантированную доставку информации и позволит повысить эффективность собираемости налогов.
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