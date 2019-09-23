В отношении Air Astana и SCAT начато расследование из-за высоких цен на билеты

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danilov 23 Сентября 2019 в 16:10:55
В отношении авиакомпаний Air Astana и SCAT начали расследование о соблюдении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.
В ведомстве отметили, что основанием для расследования послужила жалоба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.
"В целях изучения практики ценообразования на рынке услуг гражданской авиации Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК инициировал расследование в отношении АО Air Astana и АО "Авиакомпания SCAT" по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК "Злоупотребление доминирующим или монопольным положением в части установления монопольно высоких цен на авиабилеты"", – говорится в сообщении МНЭ.
По итогам расследования будет оценка обоснованности применяемых цен на авиабилеты.
О высоких ценах на авиабилеты говорил в своём Послании Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил недовольство тем, что билеты основного авиаперевозчика страны иногда на 30% дороже, чем в Европе.
В свою очередь в Международном аэропорту Алматы заявили, что на стоимость в первую очередь влияют необоснованно завышенные расходы авиакомпаний.
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