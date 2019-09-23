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Экономика
В отношении Air Astana и SCAT начато расследование из-за высоких цен на билеты
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danilov 23 Сентября 2019 в 16:10:55
Основанием для расследования послужила жалоба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В отношении авиакомпаний Air Astana и SCAT начали расследование о соблюдении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

В ведомстве отметили, что основанием для расследования послужила жалоба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

"В целях изучения практики ценообразования на рынке услуг гражданской авиации Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК инициировал расследование в отношении АО Air Astana и АО "Авиакомпания SCAT" по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК "Злоупотребление доминирующим или монопольным положением в части установления монопольно высоких цен на авиабилеты"", – говорится в сообщении МНЭ.

По итогам расследования будет оценка обоснованности применяемых цен на авиабилеты.

О высоких ценах на авиабилеты говорил в своём Послании Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил недовольство тем, что билеты основного авиаперевозчика страны иногда на 30% дороже, чем в Европе.

В свою очередь в Международном аэропорту Алматы заявили, что на стоимость в первую очередь влияют необоснованно завышенные расходы авиакомпаний.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 23.09.2019 в 18:16:52   # 731774
Если в магазине продавец за последний товар установит цену выше.... то это будет спекуляция. Почему в авиации не так?
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  ЛиКа 23.09.2019 в 20:32:23   # 731801
Давно пора...
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  Тигра2 23.09.2019 в 22:15:56   # 731817
Херня все это, показуха,навоз в жидком виде для тупого пипла. Понятно же, что за такими компаниями стоят волосатые руки на волосатых ногах, а мериносам борьбу кланов преподносят как заботу об интересах стада! Ржунимагу закончится все это как всегда -пшшиик!
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