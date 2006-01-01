В Народном банке Китая заявили, что активы сферы финансов КНР занимают первое место в мире

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danilov 25 Сентября 2019 в 10:02:48
"На текущий момент в банковской сфере нашей страны насчитывается 4,5 тыс. финансовых организаций. В КНР осуществляют деятельность свыше 130 инвестиционных банков, 230 страховых компаний, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Объем активов финансовой сферы Китая превысил 300 трлн юаней, из них 268 трлн приходится на банки. По данному показателю Китай занимает первое место в мире".
И Ган подчеркнул, что по резервам иностранной валюты, составляющим 3,1 трлн долларов, КНР также продолжает занимать первую позицию в глобальном рейтинге.
https://tass.ru/ekonomika/6919320
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