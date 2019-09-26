"Самрук-Казына" получил 128,2 млн долларов от продажи ценных бумаг Казатомпрома

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Сентября 2019 в 14:06:39
Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявил о результатах размещения ценных бумаг "Казатомпрома" на биржах в Лондоне и Нур-Султане, сообщается на сайте нацкомпании.
"Самрук-Казына" продал 9,86 млн глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции "Казатомпрома", по цене 13 долларов за каждую. Общая сумма, вырученная от продажи, составила 128,2 млн долларов, включая 65,3 млн долларов от продажи на бирже МФЦА.
6,5 млн из 9,86 млн глобальных депозитарных расписок приобрели международные инвесторы, 3,36 млн – внутренние.
5 млн ГДР было размещено через AIX, из которых 1,66 млн –международным инвесторам и 3,36 млн – внутренним инвесторам. Внутренний спрос был удовлетворён полностью, говорится в сообщении.
По завершению размещения фонд "Самрук-Казына" будет владеть примерно 81,2% выпущенного акционерного капитала компании.
Ожидается, что закрытие размещения произойдет 30 сентября 2019 года.
25 сентября фонд "Самрук-Казына" объявил о намерении продать 6,5 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР), представляющих обыкновенные акции нацкомпании "Казатомпром".
Комментарии, по рейтингу, по дате