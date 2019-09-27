На выделенные для детей 58 млрд. нашлось сразу много желающих

После объявления о выделении 58 миллиардов тенге государственных денег в помощь детям в Казахстане появилось "очень много желающих решать проблемы детей"

Quote:Я думаю что ТАКИЕ деньги государство выделило под конкретных "радетелей", вот они и будут распоряжаться этими деньгами, и дай бог чтобы хоть что то дошло до детей.