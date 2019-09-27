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Экономика
На выделенные для детей 58 млрд. нашлось сразу много желающих
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danilov 27 Сентября 2019 в 17:20:02
После объявления о выделении 58 миллиардов тенге государственных денег в помощь детям в Казахстане появилось "очень много желающих решать проблемы детей". Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Аружан Саин рассказала, на что планируют потратить миллиарды, выделенные по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева на программу по защите, социальной и медицинской помощи детям.

"После того как Президент в своем Послании озвучил, что это глобальная задача и что на это заложено 58 миллиардов тенге, очень много появилось желающих сразу решать проблемы наших детей. Я хочу спросить: где вы все были все те годы, когда наши родители обивали пороги учреждений, кабинетов чиновников, пока неправительственные организации везде обращались, писали письма и пытались проблему поднять", - заявила Саин на брифинге СЦК.

Она заверила, что сейчас вместе с Администрацией Президента и правительством они обсуждают механизмы контроля траты этих денег.

"Я сюда пришла не за деньгами, не за властью. Работая в фонде 14 лет и видя, сколько людей объединяется вокруг детей, видя проблемы, я верю и знаю, что мы можем справиться. Нужно выстроить систему, я за этим сюда пришла. Я могу это делать и без звания, без должности. Я просто хочу, чтобы мои дети жили в Казахстане, чтобы народ не уезжал, чтобы у наших детей было все", - сказала Саин.

Она уточнила, что 58 миллиардов тенге - "это огромные деньги", выразив опасения, что они могут быть потрачены нерационально и неэффективно.

"Второй раз уже деньги на решение этих проблем никто не даст. Если мы сейчас не сделаем так, чтобы все до копейки дошло до наших детей, и не проконтролируем, может оказаться так, что и проблема будет не решена, и деньги потрачены, и дети останутся без помощи. (...) Мы будем создавать инструменты при помощи НПО, родительских организаций, специалистов коммерческого сектора, медицины, поставки оборудования, фармкомпаний, чтобы распределение денег было коллегиальным и согласованным. Чтобы прием каждого объекта, реабилитационного центра был с народным контролем. Чтобы пока родители и специалисты не скажут, что в центре есть все, что нужно, только после этого его смогут принять и открыть", - заверила детский омбудсмен.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ya-prishla-za-vlastyu-potratyat-58-milliardov-tenge-380211/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  taraz1974 27.09.2019 в 18:50:32   # 732168
Разворуют, однозначно.
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  arhar 27.09.2019 в 19:18:40   # 732169
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  старик 27.09.2019 в 22:28:12   # 732197
Quote:
После объявления о выделении 58 миллиардов тенге государственных денег в помощь детям в Казахстане появилось "очень много желающих решать проблемы детей"
Я думаю что ТАКИЕ деньги государство выделило под конкретных "радетелей", вот они и будут распоряжаться этими деньгами, и дай бог чтобы хоть что то дошло до детей.
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  KAN13 27.09.2019 в 23:54:39   # 732210
Цитата: старик от 27.09.2019 16:28:12
Quote:
После объявления о выделении 58 миллиардов тенге государственных денег в помощь детям в Казахстане появилось "очень много желающих решать проблемы детей"
Я думаю что ТАКИЕ деньги государство выделило под конкретных "радетелей", вот они и будут распоряжаться этими деньгами, и дай бог чтобы хоть что то дошло до детей.


До их детей дойдёт 100 % .
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