На выделенные для детей 58 млрд. нашлось сразу много желающих

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danilov 27 Сентября 2019 в 17:20:02
Аружан Саин рассказала, на что планируют потратить миллиарды, выделенные по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева на программу по защите, социальной и медицинской помощи детям.
"После того как Президент в своем Послании озвучил, что это глобальная задача и что на это заложено 58 миллиардов тенге, очень много появилось желающих сразу решать проблемы наших детей. Я хочу спросить: где вы все были все те годы, когда наши родители обивали пороги учреждений, кабинетов чиновников, пока неправительственные организации везде обращались, писали письма и пытались проблему поднять", - заявила Саин на брифинге СЦК.
Она заверила, что сейчас вместе с Администрацией Президента и правительством они обсуждают механизмы контроля траты этих денег.
"Я сюда пришла не за деньгами, не за властью. Работая в фонде 14 лет и видя, сколько людей объединяется вокруг детей, видя проблемы, я верю и знаю, что мы можем справиться. Нужно выстроить систему, я за этим сюда пришла. Я могу это делать и без звания, без должности. Я просто хочу, чтобы мои дети жили в Казахстане, чтобы народ не уезжал, чтобы у наших детей было все", - сказала Саин.
Она уточнила, что 58 миллиардов тенге - "это огромные деньги", выразив опасения, что они могут быть потрачены нерационально и неэффективно.
"Второй раз уже деньги на решение этих проблем никто не даст. Если мы сейчас не сделаем так, чтобы все до копейки дошло до наших детей, и не проконтролируем, может оказаться так, что и проблема будет не решена, и деньги потрачены, и дети останутся без помощи. (...) Мы будем создавать инструменты при помощи НПО, родительских организаций, специалистов коммерческого сектора, медицины, поставки оборудования, фармкомпаний, чтобы распределение денег было коллегиальным и согласованным. Чтобы прием каждого объекта, реабилитационного центра был с народным контролем. Чтобы пока родители и специалисты не скажут, что в центре есть все, что нужно, только после этого его смогут принять и открыть", - заверила детский омбудсмен.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ya-prishla-za-vlastyu-potratyat-58-milliardov-tenge-380211/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: taraz1974 от 27.09.2019 12:50:32
Разворуют, однозначно.
Разворуют, однозначно.
если не "уже"...
После объявления о выделении 58 миллиардов тенге государственных денег в помощь детям в Казахстане появилось "очень много желающих решать проблемы детей"Я думаю что ТАКИЕ деньги государство выделило под конкретных "радетелей", вот они и будут распоряжаться этими деньгами, и дай бог чтобы хоть что то дошло до детей.
Цитата: старик от 27.09.2019 16:28:12
Quote:
Quote:
После объявления о выделении 58 миллиардов тенге государственных денег в помощь детям в Казахстане появилось "очень много желающих решать проблемы детей"Я думаю что ТАКИЕ деньги государство выделило под конкретных "радетелей", вот они и будут распоряжаться этими деньгами, и дай бог чтобы хоть что то дошло до детей.
До их детей дойдёт 100 % .