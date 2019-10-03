Samsung закрыл свой последний завод по производству смартфонов в Китае

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danilov 03 Октября 2019 в 15:35:43
Завод находился в провинции Гуандун. Он начал работу в 1992 году. Летом 2019 года Samsung снизила его производственные мощности и сократила персонал. Эти меры были приняты, так как в начале года компания зафиксировала, что смартфоны Samsung стали занимать всего 1% рынка в Китае, несмотря на лидерские позиции в других регионах. Так, продажи Galaxy S10 упали до 0,7%.
Теперь Samsung будет собирать смартфоны на заводах во Вьетнаме и Индии, а также продолжит пользоваться услугами сторонних производителей, собирающих устройства по лицензии.
Ранее аналогичным образом поступила корпорация Google. Она решила перенести производство смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам из-за роста цен на рабочую силу и давление из-за пошлин.
Кроме того, более 50 компаний, в том числе Apple и Nintendo, рассматривают планы по переносу производства из Китая из-за угрозы американских пошлин. Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo готовятся перенести производство ряда игровых консолей и «умных» колонок, а Dell уже запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах. О переносе мощностей думают также Lenovo Group, Acer и Asustek Computer. Между тем производители дата-центров Quanta Computer, Foxconn Technology и Inventec уже перевели свое производство из Китая на Тайвань, в Мексику и Чехию.
https://habr.com/ru/news/t/469857/
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