За сообщение о невыданном фискальном чеке можно получить 1000 тенге

— Доказательством для привлечения к ответственности являются объяснения привлекаемого лица, показания потерпевшего, свидетелей, заключения и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства, иные документы, протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий, предусмотренные КоАП. Поэтому, вознаграждение выплачивается только в случаях, когда на видео заснят факт отказа выдачи продавцом чека ККМ, указан адрес и название магазина, название торгового дома, рынка (номер бутика в торговом доме, номер места на рынке) и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, не выдавшее фискальный чек, — отметили в пресс-службе КГД.