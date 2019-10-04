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Экономика
За сообщение о невыданном фискальном чеке можно получить 1000 тенге
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danilov 04 Октября 2019 в 09:49:46
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  ss720 04.10.2019 в 11:11:22   # 732680
а чек на 1 000 тенге тоже они дадут интересно? и от какой организации, и поступят ли отчисления в казну?или только нагибать народ могут любыми методами?
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  Lokki 04.10.2019 в 11:14:25   # 732681
а ИПН придется с этой суммы платить?
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  Любитель ММА 04.10.2019 в 12:29:40   # 732690
Quote:
— Доказательством для привлечения к ответственности являются объяснения привлекаемого лица, показания потерпевшего, свидетелей, заключения и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства, иные документы, протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий, предусмотренные КоАП. Поэтому, вознаграждение выплачивается только в случаях, когда на видео заснят факт отказа выдачи продавцом чека ККМ, указан адрес и название магазина, название торгового дома, рынка (номер бутика в торговом доме, номер места на рынке) и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, не выдавшее фискальный чек, — отметили в пресс-службе КГД.

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  DuMoH 04.10.2019 в 12:39:51   # 732692
и никто не скажет название этого приложения
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  koshkoed 04.10.2019 в 12:43:09   # 732693
Интересно как они у патентников чек фискальный будут просить
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  Rebel 04.10.2019 в 15:08:47   # 732705
Пусть на платных стоянках попробуют попросить чек!
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