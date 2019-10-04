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Экономика
Kaspi.kz отложил IPO на Лондонской бирже
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danilov 07 Октября 2019 в 11:35:05
По словам председателя правления Kaspi.kz, компания вызвала интерес первоклассных инвесторов.

Kaspi.kz объявил о переносе даты IPO в связи с неопределённостью на международных фондовых рынках и в глобальном технологическом секторе, сообщает пресс-служба компании.

По словам председателя правления Kaspi.kz Михаила Ломтадзе, компании удалось поднять инвестиционную привлекательность Казахстана и вызвать интерес со стороны первоклассных инвесторов.

"Именно благодаря нам многие международные инвесторы в первый раз познакомились с Казахстаном как со страной, в которой есть инновационные технологичные компании. В то же самое время, мы решили взять паузу по размещению на Лондонской бирже, пока международные рынки капитала не стабилизируются", – цитирует Kaspi.kz слова Михаила Ломтадзе.

В середине сентября 2019 года компания Kaspi.kz объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в IV квартале 2019 года. Отмечалось, что продающими акционерами сделки выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе.

По итогам IPO каждый из продающих акционеров сохранит долю в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.

https://informburo.kz/novosti/kaspikz-otlozhil-ipo-na-londonskoy-birzhe-poka-rynki-kapitala-ne-stabiliziruyutsya.html
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