Алматы войдет в топ-100 глобальных мегаполисов по качеству жизни – Сагинтаев

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danilov 07 Октября 2019 в 12:03:55
«Мы ставим себе долгосрочную амбициозную задачу – стать глобальным городом и войти в топ-100 мегаполисов по качеству жизни и экономическим возможностям. Население большого Алматы с пригородами уже сегодня составляет около 3 млн человек, а к 2030 году может достичь 5 млн», - сказал Сагинтаев на алматинском форуме финансов.
По его словам, Алматы – самый развитый мегаполис Центральной Азии с объемом экономики более $35 млрд. Алматы входит в 600 городов мира, формирующих 60% мирового ВВП.
Перед акиматом, по его словам, остро стоит вопрос нехватки ресурсов для обеспечения стандартов жизни: улучшения экологии, повышения безопасности, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Бюджет Алматы, по его данным, превышает Т0,5 трлн. Большая часть тратится на текущие расходы, финансирование городской инфраструктуры и социальных программ. Бюджет развития, направляемый на создание новых или реконструкцию существующих объектов – превышает Т100 млрд.
Этого, очевидно, недостаточно.
«Мы разработали программу «Новый Алматы» (включающую окраинные Наурызбайский, Алатауский районы) и только на ее реализацию в течение пяти лет нам необходимо около Т800 млрд бюджетных и частных инвестиций. Поэтому для акимата критически важно включение в экономику города инвестиций и активное развитие бизнеса. Это обеспечит рост налогов для реализации городских инициатив и повышение благосостояния алматинцев, которые смогут делать накопления и, в свою очередь, инвестировать их в развитие экономики города», - сказал глава города.
Поэтому для городских властей важно использование площадки международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
«В особенности – сотрудничества с инвестиционным фондом развития. Акимат готов обеспечить все меры поддержки: реализовывать пакет мер по снижению адмбарьеров и упрощению регистрации бизнеса, дополнительно работаем над законом об особом статусе города, который предусматривает создание дополнительных условий для инвестирования», - заверил аким.
Во-вторых, по его словам, в Алматы за счет бюджета создана уникальная инфраструктура в индустриальной зоне, а также предоставляются налоговые и другие преференции в СЭЗ «Парк информационных технологий» (ПИТ). ПИТ «Алатау» уже перешло в ведение города и сейчас город разрабатывает новую концепцию его развития.
В-третьих, продолжил аким, в городе есть ряд мер консалтинговой и финансовой поддержки бизнеса. Центр предпринимательства Qoldau оказывает бизнесу госуслуги по принципу «одного окна».
«Компания «Алматы Финанс» и финансовые организации Алматы обеспечивают льготное кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) со ставкой 2%-7% (2% – в «новом Алматы», 7% – в любой части города). Компания «Алматы Инвест» помогает привлекать крупных якорных инвесторов. На сегодня уже определен ряд проектов на сумму $1,5 млрд», - отметил градоначальник.
Также, совместно с фондом «Даму» через банки второго уровня предоставляется финансирование на льготных условиях, напомнил аким.
«В этом году дополнительно выделены Т2 млрд на паритетной основе, в следующем году планируется Т10 млрд, договоренности есть, и, таким образом, мы хотим на следующий год финансовую поддержку МСБ довести до Т30 млрд», - сказал глава города.
По его словам, для всех предпринимателей города сейчас разрабатывается большой маркетинговый план. С помощью электронной базы данных любой бизнесмен сможет узнать, где и какие ниши для него существуют.
В-четвертых, в Алматы работают фондовая и товарная биржа. Очень много компаний зарегистрировано на бирже МФЦА, напомнил аким.
«Не надо быть жадными, лучше выйти (на рынок – КазТАГ), привлечь (финансирование – КазТАГ), население поддержит», - считает Сагинтаев.
Он назвал сферы, где хорошие возможности для организации бизнес проектов уже есть: финансирование в переработку, транспортно-логистические услуги, туризм.
«Уже разработан мастер-план «горного кластера», - отметил глава города.
Резюмируя, Сагинтаев призвал предпринимателей воспользоваться возможностями облигационных займов Алматы.
https://kaztag.kz/ru/news/almaty-voydet-v-top-100-globalnykh-megapolisov-po-kachestvu-zhizni-sagintaev
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