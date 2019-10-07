Что потеряет Казахстан, если не увеличит финансирование человеческого капитала

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FinReview 07 Октября 2019 в 13:57:45
Развитие ведущих стран мира привело к формированию новой экономики — экономики знаний, инноваций, глобальных информационных систем, новейших технологий и венчурного бизнеса. В основу новой экономики заложен человеческий капитал, являющийся главной движущей силой социально-экономического развития современного общества. Однако большинство стран, заботясь о росте экономики, предпочитают вкладывать средства в физическую инфраструктуру, такие как новые дороги, мосты, аэропорты. Инвестиции в человеческий капитал, определяемый как здоровье, знания, умения, опыт, навыки, качество жизни обычно мало востребованы. Однако пренебрежение ими в условиях глобализации мировой экономики может резко ослабить конкурентоспособность страны. По оценке Всемирного банка степень влияния человеческого капитала на экономический рост страны составляет около 55%.
Всемирный банк с 2017 года реализует Проект развития человеческого капитала, направленного на содействие странам в создании политической платформы по обеспечению инвестиционного приоритета в данный сектор. В 2018 году Казахстан со значением индекса человеческого капитала 0,75 (максимальное значение 1) занял 31 место в рейтинге из 157 стран мира. Согласно индексу, производительность труда новорожденного ребёнка по достижении им совершеннолетия составит 75% от потенциального уровня, который возможен при условии полного образования и полноценного здоровья. То есть показатель отражает, что в долгосрочной перспективе Казахстан может потерять до 25% ожидаемого дохода.
Важнейшим фактором формирования человеческого капитала является образование, роль которого в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, роста конкурентоспособности и укреплении позиций на мировом рынке и в мировом экономическом сообществе неуклонно растет. За последние 10 лет инвестиции в образовательную сферу поступали неравномерно – резкий рост и следующий за ним спад инвестиционных вложений связаны с продолжающимися реформами системы образования. Максимальный пик финансирования пришелся на 2017 год — 257,2 млрд тенге. В 2018 году инвестиции сократились на 25% и составили 205,3 млрд тенге. В текущем году также наблюдается снижение – за последние 7 месяцев вложения достигли 92,8 млрд тенге, что на 11% ниже, чем в 2018 году (за аналогичный период 2018 года – 103,3 млрд тенге).
Основной причиной снижения инвестиционных вложений в текущем году является сокращение объемов банковского кредитования в 9 раз и заемных средств в 6 раз. Средства преимущественно сформированы из местного бюджета, на сумму 34,6 млрд тенге, республиканского бюджета — 33,4 млрд тенге и собственных средств учреждений – 24,5 млрд тенге.
В 2018 году из государственного бюджета выделено 1,95 трлн тенге на развитие сферы образования, что в соотношении к ВВП составило 3,2%. Для сравнения в странах ОЭСР данный показатель выше в 3-4 раза. Как показывает практика, повышение расходов на образование на 1% приводит к увеличению ВВП на 0,35%, а увеличение срока обучения на год — к росту на 3 — 6%.
Модернизируя систему образования в целях соответствия мировым стандартам, Казахстан существенно улучшил показатели доступности, качества образования, инфраструктуры, материально-технической базы и применения новых технологий. По итогам 2018 года охват высшим образованием составил около 55%, увеличившись на 6 п.п. в сравнении с 2008 годом.
Согласно индексу грамотности молодого населения (от 15 до 24 лет), проводимого Программой развития ООН, Казахстан занял 15 место среди 155 стран мира. Одним из факторов, повлиявшим на высокую позицию Казахстана является повышение доступности и качества образования. Если сравнить статистику численности студентов начиная с 2000 года с показателями рождаемости, то можно заметить, что численность студентов минимум в 2 раза выше количества рождаемости. То есть наблюдается тенденция получения дополнительной специальности и послевузовского образования. Очевидно, что данный тренд является показателем роста статуса учебных заведений. Действительно, за последние 5 лет университеты Казахстана существенно улучшили свои позиции в международных рейтингах. Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) наиболее высокие позиции среди казахстанских вузов занимают Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева – 207 и 418 места соответственно из 1002 университетов мира. Среди развивающихся стран Европы и Центральной Азии в список ТОП-100 лучших университетов вошли 7 вузов Казахстана.
http://finreview.info/ru/review/do-25-dohoda-mozhet-poterjat-kazahstan-esli-ne-uvelichit-finansirovanie-chelovecheskogo-kapitala/
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