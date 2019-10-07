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Экономика
Еще одна иностранная авиакомпания ушла из Казахстана
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danilov 07 Октября 2019 в 16:27:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 07.10.2019 в 17:03:36   # 732865
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
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  Dragon 07.10.2019 в 17:05:30   # 732866
И конечно же нашему старому спасибо скажите, что токалке своей недешевую авиакомпанию подарил!!!
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  koshkoed 07.10.2019 в 18:46:23   # 732871
Цитата: Dragon от 07.10.2019 11:03:36
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!


Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.
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  koshkoed 07.10.2019 в 18:55:36   # 732873
В здравом уме никто через Украину не летает. Самая ебанутая таможня и менты у них, хуже только были узбекские.
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  старик 07.10.2019 в 19:15:27   # 732880
Наши авиакомпании берут на тридцать процентов дороже, но им то не запрещено летать над Россией. Тоже Путин виноват?
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  Dragon 07.10.2019 в 19:35:24   # 732884
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:46:23
Цитата: Dragon от 07.10.2019 11:03:36
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!


Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.


Ещё в 2014 году Путлер "В ответ на европейские санкции, связанные с ситуацией на Украине, Россия запрещает украинским авиакомпания осуществлять транзитные рейсы в своём воздушном пространстве".

Пысы. Это я пупинолюбам, чтобы они не затруднялись искать инфо о запрете.
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  Dragon 07.10.2019 в 19:36:38   # 732885
Цитата: старик от 07.10.2019 13:15:27
Наши авиакомпании берут на тридцать процентов дороже, но им то не запрещено летать над Россией. Тоже Путин виноват?


Вам Назарбаеву и его токалке спасибо сказать надо, в том что у них самая дорогая авиакомпания в РК!
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  arhar 07.10.2019 в 19:48:44   # 732886
Quote:
Белый дом заявил, что США не станут препятствовать военной операции Турции в Сирии, но и участвовать в ней не будут. В ходе объявленной президентом Эрдоганом операции Турция рассчитывает оттеснить от границы курдских ополченцев, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).
мир стремительно меняется...
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  Dragon 07.10.2019 в 19:53:40   # 732888
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:55:36
В здравом уме никто через Украину не летает. Самая ебанутая таможня и менты у них, хуже только были узбекские.


Ваше право!
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  Skype 07.10.2019 в 19:57:18   # 732889
Цитата: Dragon от 07.10.2019 13:35:24
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:46:23
Цитата: Dragon от 07.10.2019 11:03:36
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!


Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.


Ещё в 2014 году Путлер "В ответ на европейские санкции, связанные с ситуацией на Украине, Россия запрещает украинским авиакомпания осуществлять транзитные рейсы в своём воздушном пространстве".

Пысы. Это я пупинолюбам, чтобы они не затруднялись искать инфо о запрете.


А им что печенек надо было отсыпать ??

А, если серьезно, то хочу поздравить с днюхой Путина В. В президента России. Не знаю, что он за человек вне работы, но, если судить по тому, как от него корежит всякую сволоту, как минимум, порядочный. Это, по нынешним временам, уже немало.
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  NBE 07.10.2019 в 20:28:39   # 732890
Цитата: Skype от 07.10.2019 13:57:18

А, если серьезно, то хочу поздравить с днюхой Путина В. В президента России. Не знаю, что он за человек вне работы, но, если судить по тому, как от него корежит всякую сволоту, как минимум, порядочный. Это, по нынешним временам, уже немало.
И он хороший, и наш отличный, а больше всего северо-корейский пончик нравится, такой милый...
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  Dragon 07.10.2019 в 20:43:19   # 732892
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  Софруджу 07.10.2019 в 21:03:07   # 732897
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:55:36
В здравом уме никто через Украину не летает. Самая ебанутая таможня и менты у них, хуже только были узбекские.


Да? Через Украину только и летали. Какие бы там они ни были е..нутые, или ещё какие, но дешевле на порядок. А это для многих главное
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  Софруджу 07.10.2019 в 21:06:50   # 732898
А реакция удивительная. Вместо того, чтобы возмутиться, что наши тратят меньше, т.к. никого не облетают, а берут на 30% больше, ругают ... Путина. Ай-ай-ай, хохлов не пускает. Наших-то пускает. С какого перепуга тогда у нас такие билеты. У хохлов всё совести побольше
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  koshkoed 07.10.2019 в 21:20:07   # 732902
Мау всегда могла поднять цену. И обычно авиакомпании одного направления сами договариваются о минимальных ценах. Чтобы не быть конкурентами самим себе.
Просто в Европу и америку сейчас дешевле или напрямую или через визэир или через Москву.
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  Dragon 07.10.2019 в 21:47:42   # 732903
Могла. Но по Вашему она виновата, что не подняла?
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  Dragon 07.10.2019 в 21:49:30   # 732904
Цитата: Софруджу от 07.10.2019 15:06:50
А реакция удивительная. Вместо того, чтобы возмутиться, что наши тратят меньше, т.к. никого не облетают, а берут на 30% больше, ругают ... Путина. Ай-ай-ай, хохлов не пускает. Наших-то пускает. С какого перепуга тогда у нас такие билеты. У хохлов всё совести побольше

Свой вопрос направьте авиакомпании, чьией хозяйкой является токалка Назарбаева
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