Еще одна иностранная авиакомпания ушла из Казахстана

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danilov 07 Октября 2019 в 16:27:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
Цитата: Dragon от 07.10.2019 11:03:36
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:46:23
Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.
Цитата: Dragon от 07.10.2019 11:03:36
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.
Ещё в 2014 году Путлер "В ответ на европейские санкции, связанные с ситуацией на Украине, Россия запрещает украинским авиакомпания осуществлять транзитные рейсы в своём воздушном пространстве".
Пысы. Это я пупинолюбам, чтобы они не затруднялись искать инфо о запрете.
Цитата: старик от 07.10.2019 13:15:27
Наши авиакомпании берут на тридцать процентов дороже, но им то не запрещено летать над Россией. Тоже Путин виноват?
Наши авиакомпании берут на тридцать процентов дороже, но им то не запрещено летать над Россией. Тоже Путин виноват?
Вам Назарбаеву и его токалке спасибо сказать надо, в том что у них самая дорогая авиакомпания в РК!
Белый дом заявил, что США не станут препятствовать военной операции Турции в Сирии, но и участвовать в ней не будут. В ходе объявленной президентом Эрдоганом операции Турция рассчитывает оттеснить от границы курдских ополченцев, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).мир стремительно меняется...
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:55:36
В здравом уме никто через Украину не летает. Самая ебанутая таможня и менты у них, хуже только были узбекские.
В здравом уме никто через Украину не летает. Самая ебанутая таможня и менты у них, хуже только были узбекские.
Ваше право!
Цитата: Dragon от 07.10.2019 13:35:24
Ещё в 2014 году Путлер "В ответ на европейские санкции, связанные с ситуацией на Украине, Россия запрещает украинским авиакомпания осуществлять транзитные рейсы в своём воздушном пространстве".
Пысы. Это я пупинолюбам, чтобы они не затруднялись искать инфо о запрете.
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:46:23
Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.
Цитата: Dragon от 07.10.2019 11:03:36
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
Ну, давайте, скажите хором спасибо, Вашему любимому Путлеру!!!
Благодарите за его политику, своими кровными из своих карманов!!!
Путин с калаша по самолётам стрелял)
Нафуй никому не сдался этот рейс просто.
Ещё в 2014 году Путлер "В ответ на европейские санкции, связанные с ситуацией на Украине, Россия запрещает украинским авиакомпания осуществлять транзитные рейсы в своём воздушном пространстве".
Пысы. Это я пупинолюбам, чтобы они не затруднялись искать инфо о запрете.
А им что печенек надо было отсыпать ??
А, если серьезно, то хочу поздравить с днюхой Путина В. В президента России. Не знаю, что он за человек вне работы, но, если судить по тому, как от него корежит всякую сволоту, как минимум, порядочный. Это, по нынешним временам, уже немало.
Цитата: Skype от 07.10.2019 13:57:18И он хороший, и наш отличный, а больше всего северо-корейский пончик нравится, такой милый...
А, если серьезно, то хочу поздравить с днюхой Путина В. В президента России. Не знаю, что он за человек вне работы, но, если судить по тому, как от него корежит всякую сволоту, как минимум, порядочный. Это, по нынешним временам, уже немало.
А, если серьезно, то хочу поздравить с днюхой Путина В. В президента России. Не знаю, что он за человек вне работы, но, если судить по тому, как от него корежит всякую сволоту, как минимум, порядочный. Это, по нынешним временам, уже немало.
Цитата: koshkoed от 07.10.2019 12:55:36
В здравом уме никто через Украину не летает. Самая ебанутая таможня и менты у них, хуже только были узбекские.
В здравом уме никто через Украину не летает. Самая ебанутая таможня и менты у них, хуже только были узбекские.
Да? Через Украину только и летали. Какие бы там они ни были е..нутые, или ещё какие, но дешевле на порядок. А это для многих главное
Просто в Европу и америку сейчас дешевле или напрямую или через визэир или через Москву.
Цитата: Софруджу от 07.10.2019 15:06:50
А реакция удивительная. Вместо того, чтобы возмутиться, что наши тратят меньше, т.к. никого не облетают, а берут на 30% больше, ругают ... Путина. Ай-ай-ай, хохлов не пускает. Наших-то пускает. С какого перепуга тогда у нас такие билеты. У хохлов всё совести побольше
А реакция удивительная. Вместо того, чтобы возмутиться, что наши тратят меньше, т.к. никого не облетают, а берут на 30% больше, ругают ... Путина. Ай-ай-ай, хохлов не пускает. Наших-то пускает. С какого перепуга тогда у нас такие билеты. У хохлов всё совести побольше
Свой вопрос направьте авиакомпании, чьией хозяйкой является токалка Назарбаева