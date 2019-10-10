Мировые ЦБ купили 450 тонн золота за 8 месяцев 2019 года

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Октября 2019 в 15:12:39
( 69.54Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Понятно что за месяц и за год доллар не рухнет но бесследно для Америки это не пройдёт. Это настоящий пример «мягкой силы» который сможет сделать Америку такой же региональной державой как и многие остальные
Цитата: строитель от 10.10.2019 10:02:51
Короче все кто в контрах с USA, те и перекладывают заработанное и накопленное из доллара в Au
Понятно что за месяц и за год доллар не рухнет но бесследно для Америки это не пройдёт. Это настоящий пример «мягкой силы» который сможет сделать Америку такой же региональной державой как и многие остальные
Короче все кто в контрах с USA, те и перекладывают заработанное и накопленное из доллара в Au
Понятно что за месяц и за год доллар не рухнет но бесследно для Америки это не пройдёт. Это настоящий пример «мягкой силы» который сможет сделать Америку такой же региональной державой как и многие остальные
Шо опять омериге пизнец?
Иксперд ответьте на следующие вопросы:
1. Польша, Катар, Казахстан, Кыргызстан они тоже в контрах с США? Если да то почему нет в топ 10 таких стран как Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Чили, Пакистан, Иран, Сев.Корея, Иран и т.д.?
2.Может для России это основная доля заработанного, но для Китая 89 тонн или Индии с 17 тоннами по сравнению с ВВП это сущие гроши, почему же больше не покупают?