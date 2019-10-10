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Экономика
Мировые ЦБ купили 450 тонн золота за 8 месяцев 2019 года
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danilov 10 Октября 2019 в 15:12:39

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  строитель 10.10.2019 в 16:02:51   # 733121
Короче все кто в контрах с USA, те и перекладывают заработанное и накопленное из доллара в Au
Понятно что за месяц и за год доллар не рухнет но бесследно для Америки это не пройдёт. Это настоящий пример «мягкой силы» который сможет сделать Америку такой же региональной державой как и многие остальные
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  X-Daemon 10.10.2019 в 18:16:38   # 733124
Цитата: строитель от 10.10.2019 10:02:51
Короче все кто в контрах с USA, те и перекладывают заработанное и накопленное из доллара в Au
Понятно что за месяц и за год доллар не рухнет но бесследно для Америки это не пройдёт. Это настоящий пример «мягкой силы» который сможет сделать Америку такой же региональной державой как и многие остальные

Шо опять омериге пизнец?

Иксперд ответьте на следующие вопросы:

1. Польша, Катар, Казахстан, Кыргызстан они тоже в контрах с США? Если да то почему нет в топ 10 таких стран как Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Чили, Пакистан, Иран, Сев.Корея, Иран и т.д.?

2.Может для России это основная доля заработанного, но для Китая 89 тонн или Индии с 17 тоннами по сравнению с ВВП это сущие гроши, почему же больше не покупают?
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  старик 10.10.2019 в 19:55:40   # 733137
Дело тут не в том что что Польша Катар и Казахстан СЕЙЧАС не в контрах с амерами, а в том, что в любой момент мерика может кинуть своих союзников, так что золото-это подушка безопасности, которая не помешает даже заклятым друзьям непорядочной страны. Вот в авто мы ездим, не собираясь попадать в ДТП , но при покупке авто обязательно интересуемся наличием подушек.
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  Directrix 10.10.2019 в 20:43:40   # 733146
Старик ну вы как маленький, честное слово. Не смотрите вы эти российские федеральные каналы. Только там говорят что Америке пиздец, Украина этой зимой замёрзнет, а вот Россия увеличила запасы золото и после краха доллара будет на коне. Это сработало бы лет 150 назад, но не сейчас. Сейчас главное это экономическое состояние страны. Может вообще не быть в казне золота, но если есть международный экспорт товаров, который пользуется спросом во всем мире - это благосостояние и процветание страны. А вы все - золото, золото. Вовану бы не золото покупать, а экономику развивать следовало бы.
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  старик 10.10.2019 в 22:19:49   # 733149
Directrix Согласен с Вами-экономика России не на высоте, но ведь я и не упомянул Россию, а всего лишь сказал, что Америка -ненадежный партнер, и что союзники запасаются золотом, памятуя о том , что их могут "кинуть". А то, что Америка , манипулируя долларом пилит сук, который ее держит, так это разве не очевидно? При этом я и не собираюсь утверждать, что Америка рухнет в ближайшее время,я только говорю, что действия властей просто неотвратимо приближают крах. По мне так чем скорее, тем лучше! Прекрасно сознаю что сладко не будет никому в мире, но это тот случай, когда лучше переболеть, чтобы навсегда обезопасить себя от данной болезни.
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