Мировые ЦБ купили 450 тонн золота за 8 месяцев 2019 года

Короче все кто в контрах с USA, те и перекладывают заработанное и накопленное из доллара в AuПонятно что за месяц и за год доллар не рухнет но бесследно для Америки это не пройдёт. Это настоящий пример «мягкой силы» который сможет сделать Америку такой же региональной державой как и многие остальные