К. Токаев: Нужны новое мышление, новые подходы к развитию экономики

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danilov 16 Октября 2019 в 09:33:57
В ходе совещания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны, исполнение намеченных планов, реализация денежно-кредитной политики, реформа адресной социальной помощи, вопросы социального развития и занятости. С докладами выступили Премьер-министр Аскар Мамин, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильная, основные показатели социально-экономического развития Казахстана показывают положительную динамику, но вместе с тем проблемы диверсификации отечественной экономики, продуктивной занятости, доходов населения, доступности социальных благ ещё не решены полностью.
По словам Главы государства, от качественной реализации стратегических программ зависит решение основной задачи –повышение уровня жизни населения.
Президент поручил разработать комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития ситуации в мире, а также акцентировал внимание на задачах нынешнего этапа реализации Стратегии «Казахстан-2050».
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что при принятии государственных решений следует кардинально усилить аналитическую составляющую.
Президент считает, что средний бизнес должен стать драйвером диверсификации экономики. Программа индустриализации позволила остановить спад промышленного производства и обрабатывающего сектора, наладить выпуск новых видов продукции. Однако, по мнению Главы государства, кардинальных сдвигов в структуре экономики не произошло.
- Основной акцент должен быть сделан на росте производительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительном увеличении казахстанского экспорта обработанной продукции. Правительству предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в 2 раза к 2025 году, - поручил Президент.
Глава государства указал на необходимость формирования не менее 3-5 технологически развитых отраслей, конкурентоспособных как минимум в региональном масштабе.
- К индустриализации приковано внимание местного и зарубежного экспертного сообщества. К предыдущим программам его отношение более чем сдержанное. Нам нельзя допустить дискредитации самой идеи индустриализации, - было отмечено в выступлении.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Президент считает необходимым усиление аналитической работы с целью укрепления позиций страны в ЕАЭС и защиты отечественных товаропроизводителей – экспортеров продукции на евразийский рынок. Он полагает, что для экономической модернизации страны крайне важным вопросом также является привлечение инвестиций.
- Мы постоянно улучшаем инвестиционный климат. Но насколько такой климат транслируется в объем инвестиций? Почему нет взрывного эффекта? В вопросе привлечения иностранных инвестиций важны не только фискальные стимулы. Системные проблемы – узость внутреннего рынка, сложность выхода на экспорт, недостаточная координация действий государственных органов на центральном и местном уровне, - подчеркнул Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить развитие цепочки продвижения продукции до прилавков во всех регионах страны, а также использовать комплексный подход к формированию и развитию национальной товаропроводящей системы в разрезе всех отраслей экономики.
- На сегодня у нас имеется множество инструментов поддержки экспорта, которые оказывают 3 оператора: НПП «Атамекен», Национальная компания «KazakhExport» и QazTrade. Говорим о необходимости объединить все имеющиеся меры поддержки экспорта в «единое окно». Я поручал Правительству провести профессиональный опрос экспортеров, определить проблемные точки, насущные потребности и на базе этого выстроить инструменты государственной поддержки. Надеюсь, вы примете и организационные решения, - сказал Президент.
Говоря о фискальной политике, Глава государства высказал мнение, что следует выдерживать политику постепенного снижения трансфертов из Национального фонда. По его словам, обращаться туда нужно только в случаях крайней необходимости.
- Правительство должно в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета. Национальный банк обязан пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда в целях повышения получаемых инвестиционных доходов. Правильное управление активами способно существенно повысить объем Нацфонда, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подверг критике ситуацию, когда коммерческие банки в погоне за прибылью перенаправляют ресурсы на потребительское кредитование и снижают объемы кредитования бизнеса.
- Национальному банку надо срочно вносить коррективы в проводимую политику. По данным регулятора, более 50% в каждом секторе экономики – это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков. Однако они не заинтересованы в привлечении банковских кредитов. Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками. Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный банк должен принять рациональное решение, - сказал Глава государства.
Президент поручил разработать Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Касым-Жомарт Токаев призвал Нацбанк улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику, что позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания.
Глава государства не оставил без внимания и вопросы реализации единой жилищной политики.
- Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В заключение Президент подчеркнул, что обозначенные приоритеты и выработанные решения при должном подходе позволят повысить темпы и качество экономического роста, а также приведут к повышению уровня жизни населения.
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/k-tokaev-nuzhny-novoe-myshlenie-novye-podhody-k-razvitiyu-ekonomiki
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 16.10.2019 в 10:02:04 # 733409
Сказки все это. Ничего вы не сможете сделать уже. Уже давно пошла цепная реакция. Мир меняется! Казахстан скоро останется за бортом.
Понасажали тупых толстосумов в кабинеты - получите результат. А денежки так и текут в эти "кабинетные черные дыры".
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем."(с)