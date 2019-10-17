Нефть будет дешеветь пять лет подряд - МВФ

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danilov 17 Октября 2019 в 10:02:53
Индекс цен на сырье, который рассчитывает МВФ, с февраля, когда торговая война вошла в новый этап, упал на 5,5%, а цена на углеводороды опустились на 13%.
В МВФ уверены, что нефтяные котировки удерживаются на уровне $60 только благодаря отдельным факторам, а не за счет роста спроса. Фундаментальных оснований для таких цен нет.
Помогают же ценам на нефть оставаться на относительно высоком уровне санкции против Ирана и рекордное падение добычи в Венесуэле. Можно также вспомнить атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но и здесь рост не продержался и двух недель.
По прогнозу экономистов Международного валютного фонда, средняя цена за баррель "черного золота" в следующем году будет чуть ниже $60, а к 2023 г. опустится до $55.
Факторы для снижения не новы. Прежде всего, конечно, рост добычи и экспорта из США. Ранее "Вести. Экономики" уже писали, что Штаты научились эффективно использовать месторождения, сейчас добыча находится на рекордном уровне, хотя количество буровых установок опустилось до минимумов за два года. Также достраиваются трубопроводы к восточному побережью, что позволит нарастить экспорт.
Кроме того, в МВФ полагают, что участники сделки ОПЕК+ не будут выполнять свои обязательства в полном объеме, что будет приводить к росту предложения и, как следствие, к давлению на цены.
Стоит признать, что прогнозы Международного валютного фонда сбываются довольно редко, тем более долгосрочные. Тем не менее ожидание снижения цен укладывается в общую картину.
Большинство нефтетрейдеров ждут снижения цен на углеводороды, аналитики также предсказывают падение. Иными словами, почти все эксперты смотрят в одну сторону. Безусловно, ситуация может измениться, но пока предпосылок для этого не видно.
https://www.vestifinance.ru/articles/126643
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 17.10.2019 в 20:25:47 # 733589
Нас это не касается.