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Экономика
Цены на бензин в Казахстане могут приблизиться к российским - Бозумбаев
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danilov 17 Октября 2019 в 10:28:41
Министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о ценах на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Думаю, что нет повода для беспокойства в ближайший месяц, полтора. Каких-либо волнений сильных нет на рынке и бензина, и дизельного топлива... Цены ни на бензин, ни на дизельное топливо не регулируются, сейчас все регулируется спросом и предложением", - сказал министр.

"Это, с одной стороны, хорошо для потребителя, потому что цены достаточно низкие на бензин и относительно невысокие на дизельное топливо. Я имею в виду, что они значительно ниже, чем в соседней России, Узбекистане, Кыргызстане, с кем у нас есть перетоки", - добавил он.

Канат Бозумбаев уточнил, что со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России.

"Мы будем вынуждены его пройти (путь. - Прим.). Это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Только по бензину разрыв между нами и РФ больше 100 тенге за литр. Любые запреты будут неизбежно поражать коррупцию на границе. Поэтапно какое-то сближение цен должно быть, но не каким-то шоковым", - добавил глава ведомства.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsenyi-benzin-kazahstane-mogut-priblizitsya-rossiyskim-381748/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 17.10.2019 в 10:38:07   # 733539
сделайте зарплаты газпромовские и поднимайте
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  Mikado 17.10.2019 в 10:57:24   # 733540
Вместо того, чтобы радоваться, что есть спрос на твою продукцию и пытаться увеличить мощности производства, чтобы удовлетворить полностью и местный спрос и экспортный, наши могут только усложнять жизнь своему народу и лезть в карман граждан в очередной раз, оправдывая это какими-то нелепыми отговорками.
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  KAN13 17.10.2019 в 11:05:40   # 733542

Он и ему подобные - головная боль граждан .
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  13th 17.10.2019 в 11:15:59   # 733546
погранцы не справляются, а значит можно нагнуть всё население, норм политика.
А в свете с этой новостью "Нефть будет дешеветь пять лет подряд - МВФ" https://titus.kz/?previd=107211
вообще звездец
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  Directrix 17.10.2019 в 11:18:06   # 733548
А почему бы России не снизить цены? Капиталисты херовы
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  философ 17.10.2019 в 11:20:40   # 733549
Цитата: Directrix от 17.10.2019 05:18:06
А почему бы России не снизить цены? Капиталисты херовы


Путин не позволит ,
иначе его ворюги дружки олигархи сразу решат вопрос на первой люстре в кремле и никакая гвардия не успеет помочь
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  ИНКВИЗИТОР 17.10.2019 в 11:21:04   # 733550
Да вы охуели совсем уже с вашим бензином когда же вы твари нажретесь уже суки. И пусть меня забанят.
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  Все мы гости 17.10.2019 в 13:32:47   # 733559
Нам такой министр не нужен. Поднять цены и дурак может. За этим последует череда повышений цен на все абсолютно. В борьбе с коррупцией он нагнет весь народ Казахстана. Ему то без разницы по какой цене топливо, ему не внять глас народа. Зарплаты планирают поднять только бюджетникам, а как же все другие ,которые работают на частников??? Да и к чему поднятие зп, чтобы могли покупать подорожавшие товары??? Как же вы надоели, до скрипа зубов достали. Когда у нас что-нибудь будет понижаться, кроме уровня жизни? В штатах колебания цен на топливо минимальны независимо от цен на нефть. Зачем нас сравнивать со странами где нет нефти, а если и есть то низкого сорта? Министры, вы потеряли связь с реальностью. В пекло.
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  petropavlovs 17.10.2019 в 13:46:20   # 733562
Ну они то умные, крутые университеты окончили. Всё знают. А вот если по простому рассуждать. У тебя есть товар, который пользуется спросом. Ну ты увеличивай его выпуск и продавай. Тут тебе и налоги и акцизы. Ещё и самовывозом покупают. Но для этого же надо подумать. Построить НПЗ, привлекать инвесторов. А желания совсем нет. Давайте лучше цену поднимем. Получается население будет платить нашим министрам, за то, что ОНИ ТУПО НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ. Браво господа.
У нас на севере вообще бензин почти весь российский. Чё он так рапереживался то, что много вывозят. В СКО вообще получается круговорот российского бензина. Из России бензовозами завозят, а потом россияне его в баках вывозят.
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  GoodZone 17.10.2019 в 13:47:48   # 733563
Цитата: философ от 17.10.2019 05:20:40

Путин не позволит ,
иначе его ворюги дружки олигархи сразу решат вопрос на первой люстре в кремле и никакая гвардия не успеет помочь


Вы немного не в теме по поводу ценообразования на горючее в России, она формируется вот так
. Исходя из этого можно понять, почему у нас российский бензин дешевле, чем в самой России.
А у нас, насколько я помню, налог составлял 5000 тенге с тонны (4500 с оптовика и 500 с розницы), причем регулируется только розничный рынок, но это не единственная странность. У нас вообще все, что связано с нефтянкой очень странно "регулируется". исходя из плотности бензина можно рассчитать примерную величину налога на 1 литр в 1 тонне аи92 примерно 1315 литров => 5000/1315 =3,8 тенге налога на литр... а остальное где? Где прозрачность как у северного соседа?
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  СССР 17.10.2019 в 14:08:46   # 733564
У нас я так подозреваю, надо надписи перевернуть и получится наше ценообразование
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  старик 17.10.2019 в 19:19:57   # 733583
А кто-нибудь может объяснить рост цены на соляру за три года в два с половиной раза?
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  KapitanNemo 17.10.2019 в 20:32:02   # 733590
Цитата: СССР от 17.10.2019 08:08:46
У нас я так подозреваю, надо надписи перевернуть и получится наше ценообразование

Супер
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