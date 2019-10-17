Цены на бензин в Казахстане могут приблизиться к российским - Бозумбаев

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danilov 17 Октября 2019 в 10:28:41
"Думаю, что нет повода для беспокойства в ближайший месяц, полтора. Каких-либо волнений сильных нет на рынке и бензина, и дизельного топлива... Цены ни на бензин, ни на дизельное топливо не регулируются, сейчас все регулируется спросом и предложением", - сказал министр.
"Это, с одной стороны, хорошо для потребителя, потому что цены достаточно низкие на бензин и относительно невысокие на дизельное топливо. Я имею в виду, что они значительно ниже, чем в соседней России, Узбекистане, Кыргызстане, с кем у нас есть перетоки", - добавил он.
Канат Бозумбаев уточнил, что со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России.
"Мы будем вынуждены его пройти (путь. - Прим.). Это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Только по бензину разрыв между нами и РФ больше 100 тенге за литр. Любые запреты будут неизбежно поражать коррупцию на границе. Поэтапно какое-то сближение цен должно быть, но не каким-то шоковым", - добавил глава ведомства.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsenyi-benzin-kazahstane-mogut-priblizitsya-rossiyskim-381748/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он и ему подобные - головная боль граждан .
А в свете с этой новостью "Нефть будет дешеветь пять лет подряд - МВФ" https://titus.kz/?previd=107211
вообще звездец
Цитата: Directrix от 17.10.2019 05:18:06
А почему бы России не снизить цены? Капиталисты херовы
А почему бы России не снизить цены? Капиталисты херовы
Путин не позволит ,
иначе его ворюги дружки олигархи сразу решат вопрос на первой люстре в кремле и никакая гвардия не успеет помочь
ИНКВИЗИТОР 17.10.2019 в 11:21:04 # 733550
Все мы гости 17.10.2019 в 13:32:47 # 733559
petropavlovs 17.10.2019 в 13:46:20 # 733562
У нас на севере вообще бензин почти весь российский. Чё он так рапереживался то, что много вывозят. В СКО вообще получается круговорот российского бензина. Из России бензовозами завозят, а потом россияне его в баках вывозят.
Цитата: философ от 17.10.2019 05:20:40
Путин не позволит ,
иначе его ворюги дружки олигархи сразу решат вопрос на первой люстре в кремле и никакая гвардия не успеет помочь
Путин не позволит ,
иначе его ворюги дружки олигархи сразу решат вопрос на первой люстре в кремле и никакая гвардия не успеет помочь
Вы немного не в теме по поводу ценообразования на горючее в России, она формируется вот так
. Исходя из этого можно понять, почему у нас российский бензин дешевле, чем в самой России.
А у нас, насколько я помню, налог составлял 5000 тенге с тонны (4500 с оптовика и 500 с розницы), причем регулируется только розничный рынок, но это не единственная странность. У нас вообще все, что связано с нефтянкой очень странно "регулируется". исходя из плотности бензина можно рассчитать примерную величину налога на 1 литр в 1 тонне аи92 примерно 1315 литров => 5000/1315 =3,8 тенге налога на литр... а остальное где? Где прозрачность как у северного соседа?
KapitanNemo 17.10.2019 в 20:32:02 # 733590
Цитата: СССР от 17.10.2019 08:08:46
У нас я так подозреваю, надо надписи перевернуть и получится наше ценообразование
У нас я так подозреваю, надо надписи перевернуть и получится наше ценообразование
Супер