Отменить налог для малолитражек предложили в Казахстане

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danilov 22 Октября 2019 в 14:20:58
По словам министра, в этом году акцизы на бензин поднимать не планируется.
"Если будем поднимать, то необходимо отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. Это наше предложение. Таким образом, малолитражные автомобили до трех литров не должны будут платить налог на транспорт. Это в какой-то степени компенсирует (повышение акциза. - Прим.) для наиболее уязвимых слоев, которые владеют таким автотранспортом", - сказал министр в кулуарах правительства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 22.10.2019 в 14:36:08 # 733855
Sr. Leonsio 22.10.2019 в 17:41:32 # 733866