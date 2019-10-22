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Экономика
Отменить налог для малолитражек предложили в Казахстане
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danilov 22 Октября 2019 в 14:20:58
В Казахстане предлагают отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

По словам министра, в этом году акцизы на бензин поднимать не планируется.

"Если будем поднимать, то необходимо отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. Это наше предложение. Таким образом, малолитражные автомобили до трех литров не должны будут платить налог на транспорт. Это в какой-то степени компенсирует (повышение акциза. - Прим.) для наиболее уязвимых слоев, которые владеют таким автотранспортом", - сказал министр в кулуарах правительства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  toliktommy 22.10.2019 в 14:36:08   # 733855
Это вопрос о заработке с продаж ГСМ больше и все. Никто о народе не думает. Налоги нужно повышать и наладить реальный техосмотр. Пусть малоимущие на автобусах ездят. Итак автомобилизация головного мозга. Дебилов на развалюхах с купленными правами и страховками - сотни тысяч. Страну в бензоколонку превращают с идиотами на скоростях.
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  Versus 22.10.2019 в 15:18:14   # 733859
Бомбит. Вот у меня 5литровый мерс. Езжу очень аккуратно на работу и домой, общий накат за день 10 км. А вот таксист на Нексии или Приоре ездят по 500 км в день , внимание вопрос Кто больше гробит дороги и загрязняет окружающую среду? Как обычно что то пизданут и выходит во вред народу
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  Sr. Leonsio 22.10.2019 в 17:41:32   # 733866
Не плохой подарок "голодранцам" на новых машинах с объемом до 3,0 литра и около 300 кобыл под капотом.
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  SPYKER X 22.10.2019 в 17:50:45   # 733867
Новый Volkswagen Tiguan 2.0 TSI просто на чипе(без доработок) 280-310 сил выдает.
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  bIP6bIC 22.10.2019 в 18:00:41   # 733869
Трехлитровые малолитражки? Это зачет!
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  Konstant 22.10.2019 в 18:16:57   # 733871
12000 делим на 365 дней равно 32 тенге. Дальше в день ну 1000 тенге хватает 50 км . вопрос 1032 тенге выгоднее или 1134 по 162 за литр в день ?
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  Konstant 22.10.2019 в 18:18:11   # 733872
и нету транспортного налога....
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  Konstant 22.10.2019 в 18:19:30   # 733873
или по 243 как в россии...
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  старик 22.10.2019 в 20:09:21   # 733885
Честно говоря не понимаю что мешает включить налог в бензин? Вроде все так просто-больше ездишь больше платишь. И тогда вообще отпадает вопрос литража движка.
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