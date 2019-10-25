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Экономика
Крупнейшая нефтегазовая корпорация мира перевела контракты в евро
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danilov 25 Октября 2019 в 11:02:08
Роснефть", крупнейшая нефтегазовая корпорация мира, завершила перевод всех экспортных контрактов в евро, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы перевели все наши экспортные контракты в евро. Мы не просто начали эту работу - мы ее уже завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро и потенциал работы с европейской валютой очень большой", - заявил Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Компания продает нефть в Китай, Индию, Северо-Западную, Центральную и Восточную Европу, в страны Средиземноморья.

"Увеличение влияния США на функционирование европейской банковской системы приводит не только к снижению её эффективности, но и к потере возможности становления евро как мировой резервной валюты", - отметил Сечин.

"Американские регуляторы, пользуясь экстерриториальностью своего законодательства, обвиняют европейские банки в нарушении американских санкций против Ирана и других стран или в якобы отмывании денег", - подчеркнул он.

"В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо ещё раз задаться вопросом, должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой?

Можно ли в нынешних условиях полагаться на США как на источник стабильности мировой экономики и энергетики? Вопрос риторический".

https://www.vestifinance.ru/articles/127181
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 25.10.2019 в 19:06:15   # 734045

В тенге надо было переводить .
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  старик 25.10.2019 в 19:16:57   # 734048
Бей америкосов!
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  Rebel 25.10.2019 в 21:05:07   # 734055
Завтра Евросоюз развалится,а к этому идет,что будут делать?
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