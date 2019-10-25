Ситуация на мировом рынке молока

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Октября 2019 в 11:28:36
По данным IDF, Россия вместе с Китаем и Канадой входит в число стран, рост производства в которых колеблется в промежутке от 1 до 3%.
Среди стран, в которых молочная промышленность развивается более высокими темпами – Индия, Аргентина, Казахстан и Турция.
Спад же производства отметился в Австралии, Алжире, Украине, некоторых странах Скандинавии (Швеции, Финляндии) и Балканского полуострова (Румынии, Болгарии и т.д.).
https://www.dairyreporter.com/Article/2019/09/24/IDF-publishes-2019-World-Dairy-Situation-report
Комментарии, по рейтингу, по дате