Оплата в казахстанских детсадах может возрасти до 180 тысяч тенге в месяц

В районах и без полного возмещения расходов частники построили детские сады. Но не все из них смогли получить финансирование на оплату зарплаты персонала и коммунальных услуг. А тут речь идёт о ГЧП, когда инвестор построив школу или детский сад якобы за сотни миллионов тенге, в течении нескольких лет получает из бюджета гарантированное возмещение затрат, да ещё и недвижимость остается при тебе. Видать совсем туго с финансовыми потоками, если борьба за них уже выливается в открытые информационные войны.
Надо государству ввести закон о запрете частных детских садов, или проводить тендеры среди желающих(настоящие тендеры), и тогда выяснится, что для существования д/с достаточно 10-15 тысяч месячной платы.