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Экономика
Оплата в казахстанских детсадах может возрасти до 180 тысяч тенге в месяц
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danilov 28 Октября 2019 в 15:28:09
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  sergei55 28.10.2019 в 15:44:39   # 734149
дети с золотых тарелок едят?
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  NАVIGATOR 28.10.2019 в 17:04:12   # 734157
В районах и без полного возмещения расходов частники построили детские сады. Но не все из них смогли получить финансирование на оплату зарплаты персонала и коммунальных услуг. А тут речь идёт о ГЧП, когда инвестор построив школу или детский сад якобы за сотни миллионов тенге, в течении нескольких лет получает из бюджета гарантированное возмещение затрат, да ещё и недвижимость остается при тебе. Видать совсем туго с финансовыми потоками, если борьба за них уже выливается в открытые информационные войны.
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  старик 28.10.2019 в 19:23:05   # 734167
Надо государству ввести закон о запрете частных детских садов, или проводить тендеры среди желающих(настоящие тендеры), и тогда выяснится, что для существования д/с достаточно 10-15 тысяч месячной платы.
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  babki 29.10.2019 в 01:12:10   # 734189
Что сказать, шантаж чистой воды, хотя и государство ппц, раз не могут исполнить первоначальные договорённости
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