5 часовой рабочий день, но запрет соцсетей и смартфонов

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danilov 28 Октября 2019 в 17:38:35
В конце 2017 года немец Лассе Райнганс (Lasse Rheingans) приобрёл небольшую консалтинговую фирму переименовав её в Rheingans Digital Enabler.
Он сразу же запустил эксперимент: сократил рабочий день со стандартных восьми до пяти часов, сохранив те же зарплаты и отпуска. Вместе с тем Райнганс ввёл ограничения на смартфоны, соцсети и «светские беседы».
В октябре 2019 года немец рассказал изданию The Wall Street Journal о результатах теста. По его словам, эффективность фирмы не изменилась.
Новые возможности и запреты
«Некоторые сотрудники думали, что я шучу. Другие посчитали, что я их так проверяю. Но нет, я был абсолютно серьёзен», — вспоминает Райнганс.
С того момента все 16 сотрудников Rheingans Digital Enabler начинали работать в 8 утра и могли уйти уже в 13:00.
К 13:45 в офисе остались только два разработчика, которые сидели за компьютерами. Им периодически приходится задерживаться, потому что клиенты всё ещё работают по 8 часов.
Главное условие сокращения 40-часовой недели до 25-часовой: работники должны выполнить свой недельный план и обеспечить для компании те же результаты. По мнению, Райнганса, для этого нужно просто отказаться от отвлекающих факторов.
Чтобы достичь новой эффективности, в компании ввели несколько правил:
.* «Светские беседы у кулера» запрещены;
.* Социальные сети в офисе заблокированы;
.* Телефоны хранятся в сумках;
.* Электронная почта проверяется только дважды в день;
.* Большинство встреч и переговоров ограничены 15 минутами.
Райнганс утверждает, что за всё время эксперимента компания находилась на нужном уровне эффективности. Платформа в 2018 году вышла в «плюс». По словам главы фирмы, сотрудники от такого графика стали только счастливее.
https://www.wsj.com/articles/the-5-hour-workday-gets-put-to-the-test-11571876563
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Absolute от 28.10.2019 17:38:36
Что немцу хорошо, то русскому смерть. (с) Немец
Что немцу хорошо, то русскому смерть. (с) Немец
А кто в домино будет играть попивая чифирек?!