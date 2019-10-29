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Экономика
Из Талгара и Каскелена запустят электрички до Алматы
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danilov 29 Октября 2019 в 12:10:25
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах по развитию пригородных электропоездов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время совещания с участием Президента Казахстана аким Алматы отметил, что наибольший поток трудовой миграции наблюдается с талгарского и каскеленского направлений. По его словам, эту проблему поможет решить строительство железной дороги для электричек.

"Просим поручить правительству и фонду "Самрук-Казына" проработать вместе с акиматом этот важный социальный проект и начать его поэтапную реализацию", - сказал Бакытжан Сагинтаев, уточнив, что соответствующие наработки с "Казахстан Темир Жолы" уже имеются.

"Увеличено количество рейсов электричек по маршруту Алматы - Узын-Агаш. Запускаем с нового года капчагайское направление", - дополнил аким.

Ранее Бакытжан Сагинтаев перечислил проблемные вопросы Алматы. Одним из главных проблемных вопросов мегаполиса аким считает реализацию программы "Город без окраин".

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/iz-talgara-i-kaskelena-zapustyat-elektrichki-do-almatyi-382750/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 29.10.2019 в 13:22:17   # 734216
Quote:
Из Талгара и Каскелена запустят электрички до Алматы


Блеать!!! Этим педарастам Астанинского ЛРТ мало было?! Ещё хотят попилить?!
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  Yerla 29.10.2019 в 15:41:23   # 734229
неее .. нармуль .. из Каскелена и Талгара дахера машин утром и вечером .. мля вереница .. пробан с*ка ..

эт не Астанинский ЛРТ в аэропорт ..

так что если запилят .. будет заипись .. ну ХЗ я так думаю как далматинец ..

вот ток вопрос .. запилют ли ?
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  Walter 29.10.2019 в 17:56:35   # 734236
нихуя не будет губу не раскатывайте.
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