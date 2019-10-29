Из Талгара и Каскелена запустят электрички до Алматы
danilov 29 Октября 2019 в 12:10:25
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах по развитию пригородных электропоездов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время совещания с участием Президента Казахстана аким Алматы отметил, что наибольший поток трудовой миграции наблюдается с талгарского и каскеленского направлений. По его словам, эту проблему поможет решить строительство железной дороги для электричек.
"Просим поручить правительству и фонду "Самрук-Казына" проработать вместе с акиматом этот важный социальный проект и начать его поэтапную реализацию", - сказал Бакытжан Сагинтаев, уточнив, что соответствующие наработки с "Казахстан Темир Жолы" уже имеются.
"Увеличено количество рейсов электричек по маршруту Алматы - Узын-Агаш. Запускаем с нового года капчагайское направление", - дополнил аким.
Ранее Бакытжан Сагинтаев перечислил проблемные вопросы Алматы. Одним из главных проблемных вопросов мегаполиса аким считает реализацию программы "Город без окраин".
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/iz-talgara-i-kaskelena-zapustyat-elektrichki-do-almatyi-382750/