Стало известно, сколько средств тратится из бюджета на командировки Назарбаева

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KAN13 29 Октября 2019 в 17:18:10
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства рассказал, сколько средств тратятся из бюджета на зарубежные поездки Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает NUR.KZ.«Во-первых, надо понимать, что это все двигается в правовых рамках. У нас есть закон “О первом президенте”, “О Елбасы”. Там четко оговорен его статус, поэтому, являясь лидером нации, возглавляя совет безопасности, возглавляя Ассамблею народов Казахстана, Елбасы будет совершать зарубежные поездки, представлять нашу страну. Буквально недавно он ездил в Баку, участвовал в саммите тюркоязычных государств, недавно был в Японии, участвовал в интронизации нового императора Японии. Соответственно, на все эти его поездки должны предусматриваться в соответствии законом о первом президенте государственные бюджетные средства», — сказал он.
На уточняющий вопрос о том, что «получается содержание на уровне президента?», он ответил утвердительно и добавил: «Эти средства заложены уже в бюджете».
«Закладывается статья о заграничных командировках всех госслужащих, включая главу государства, премьер-министра. Из этой общей статьи выделяются определенные средства. Есть общая большая статья, которая называется заграничные командировки. Оттуда берутся расходы на поездки. Есть определенная сетка, в которой указаны установленные лимиты (суточные — прим. ред.). Условно, приблизительно, в размере 100 долларов. Если в европейских странах, уровень жизни дороже, там сто долларов. В азиатских странах — 80 долларов. Приравниваются (у Елбасы и Токаева — Ред.)», — резюмировал глава МИД РК.
источник: Nur.kz
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Условно, приблизительно, в размере 100 долларов. Если в европейских странах, уровень жизни дороже, там сто долларов. В азиатских странах — 80 долларов
Твою мать!!! ..... Слов нет, блеать!!!
Цитата: shlenchak от 29.10.2019 15:17:53
вот пиздежь бляяя, организация кортежа сколько стоит? перелет? Питание?
вот пиздежь бляяя, организация кортежа сколько стоит? перелет? Питание?
Ему то нисколько!!! Всё за счет народа!!! Посчитайте расходы чисто за керосин!!! Блеать, сто долларов!!! Пидары!!!
Цитата: Walter от 29.10.2019 15:49:18
И нахуя все это?
И нахуя все это?
А ведь есть тут бараны, которые верят в эту хуйню!!!
Отправится на переговоры не зрелый политик - оберут страну как липу, а этот свой кусок всяко разно урвёт.
Так что пусть катается, не такие уж и большие деньги за решение интересов государства.