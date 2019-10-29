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Экономика
Стало известно, сколько средств тратится из бюджета на командировки Назарбаева
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KAN13 29 Октября 2019 в 17:18:10
Стало известно, сколько средств тратится из бюджета на командировки Назарбаева
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства рассказал, сколько средств тратятся из бюджета на зарубежные поездки Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает NUR.KZ.«Во-первых, надо понимать, что это все двигается в правовых рамках. У нас есть закон “О первом президенте”, “О Елбасы”. Там четко оговорен его статус, поэтому, являясь лидером нации, возглавляя совет безопасности, возглавляя Ассамблею народов Казахстана, Елбасы будет совершать зарубежные поездки, представлять нашу страну. Буквально недавно он ездил в Баку, участвовал в саммите тюркоязычных государств, недавно был в Японии, участвовал в интронизации нового императора Японии. Соответственно, на все эти его поездки должны предусматриваться в соответствии законом о первом президенте государственные бюджетные средства», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, что «получается содержание на уровне президента?», он ответил утвердительно и добавил: «Эти средства заложены уже в бюджете».

«Закладывается статья о заграничных командировках всех госслужащих, включая главу государства, премьер-министра. Из этой общей статьи выделяются определенные средства. Есть общая большая статья, которая называется заграничные командировки. Оттуда берутся расходы на поездки. Есть определенная сетка, в которой указаны установленные лимиты (суточные — прим. ред.). Условно, приблизительно, в размере 100 долларов. Если в европейских странах, уровень жизни дороже, там сто долларов. В азиатских странах — 80 долларов. Приравниваются (у Елбасы и Токаева — Ред.)», — резюмировал глава МИД РК.

источник: Nur.kz
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  Versus 29.10.2019 в 20:38:03   # 734252
Ахахах, по шесть нулей забыли добавить))
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  Dragon 29.10.2019 в 20:53:14   # 734254
Quote:
Условно, приблизительно, в размере 100 долларов. Если в европейских странах, уровень жизни дороже, там сто долларов. В азиатских странах — 80 долларов


Твою мать!!! ..... Слов нет, блеать!!!
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  shlenchak 29.10.2019 в 21:17:53   # 734255
вот пиздежь бляяя, организация кортежа сколько стоит? перелет? Питание?
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  Dragon 29.10.2019 в 21:35:50   # 734257
Цитата: shlenchak от 29.10.2019 15:17:53
вот пиздежь бляяя, организация кортежа сколько стоит? перелет? Питание?


Ему то нисколько!!! Всё за счет народа!!! Посчитайте расходы чисто за керосин!!! Блеать, сто долларов!!! Пидары!!!
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  Walter 29.10.2019 в 21:49:18   # 734258
И нахуя все это?
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  Кино 29.10.2019 в 21:55:41   # 734259
Техническое обслуживание борта#1, топливо, зарплаты пилотам, бортпроволникам,механикам, еда, гостиница пять звезд и еще блядь много чего. В итоге как минимум 10 лямов за одну командировку...
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  Dragon 29.10.2019 в 21:57:44   # 734260
Цитата: Walter от 29.10.2019 15:49:18
И нахуя все это?


А ведь есть тут бараны, которые верят в эту хуйню!!!
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  Dragon 29.10.2019 в 22:44:41   # 734264
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  Пермяк 30.10.2019 в 02:40:18   # 734270
Как бы то не было, НАН человек авторитетный, лучшей кандидатуры как представителя Казахстана еще долго не будет. Сейчас, когда в мире происходят тектонические подвижки, авторитет представителя это 100 балов в карму государства.
Отправится на переговоры не зрелый политик - оберут страну как липу, а этот свой кусок всяко разно урвёт.
Так что пусть катается, не такие уж и большие деньги за решение интересов государства.
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  Aborigen 30.10.2019 в 07:16:02   # 734272
Что все раскричались, они же про суточные говорят, а не про затраты в целом. Вот еду я в командировку мне выделяют деньги, на проезд или перелет, на проживание (съем гостиницы и т.д.) и суточные расходы на питание. Так 100$ в сутки это не много, нормальные суточные для зарубежной командировки.
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