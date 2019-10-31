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Экономика
«Казахтелеком» обновил свой рекорд чистой прибыли
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danilov 31 Октября 2019 в 14:31:28
Согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами (МСФО), чистая прибыль группы компаний АО «Казахтелеком» достигла рекордного показателя, превысив 51 млрд тенге.

Напомним, что прежний рекордный уровень был достигнут группой компаний АО «Казахтелеком» по итогам прошлого года: тогда чистая прибыль достигла рекордной на тот момент отметки в 43 млрд тенге с ростом в 74% относительно уровня чистой прибыли группы компаний в объеме 24,7 млрд тенге за 2017 год.

За истекшие 9 месяцев в «Казахтелеком» добились еще более впечатляющих результатов: в частности, консолидированные активы АО «Казахтелеком» возросли более чем в два раза и составили 1 трлн 62 млрд тенге.

В результате этого роста размер выручки зафиксирован на отметке в 298,6 млрд тенге, что на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по группе компаний «Казахтелеком» за три квартала текущего года увеличилась на 27% и достигла рекордной отметки в 51,2 млрд тенге.

Эффективность деятельности группы компаний подтверждается также в росте показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) на 90%, до 128,7 млрд тенге, EBITDA маржа, в свою очередь, составила 43,1%.

Уверенный рост отмечен также и по ряду других ключевых показателей, что свидетельствует о выборе правильного подхода к операционным расходам и инвестициям в компании, об эффективном корпоративном управлении и качественном анализе потенциальных рисков.

АО «Казахтелеком» обновило свой рекорд чистой прибыли
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При этом главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков связывает общую положительную динамику в финансовой деятельности компании со значительным улучшением финансовых показателей мобильных операторов, вошедших в группу «Казахтелеком».

«В результате сделок по приобретению контрольного пакета акций АО «Кселл» и получения полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел усилились как рыночные позиции, так и операционный портфель группы компаний, что демонстрирует правильность выбранной акционерами и менеджментом стратегии, - утверждает Узбеков. -Мы продолжим работу по активному управлению доходами и обеспечим контроль над расходами с учетом текущих макроэкономических тенденций и ситуации на рынке. Уверен, что повышение бизнес-эффективности группы компаний отразится на инвестиционной привлекательности и стабильности «Казахтелеком» в долгосрочной перспективе, позволив повысить акционерную стоимость и увеличить долю в основных сегментах рынка», - добавил он.
Планы группы компаний «Казахтелеком» подкрепляются оценками международных рейтинговых агентств. В июне этого года Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+, а также улучшило прогноз по кредитному рейтингу до «Позитивного».

В агентстве считают, что стратегические сделки по приобретению в основные активы мобильных операторов позволят АО «Казахтелеком» стать лидером в мобильном сегменте рынка за счет абонентской базы (более 60% рынка) и за счет наиболее широкой зоной покрытия сети.

Между тем, и абонентская база, и зона покрытия могут быть увеличены за счет строительства на основе государственно-частного партнерства волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах для обеспечения их широкополосным доступом.

Строительство более 14 500 километров линий ВОЛС в 828 селах до конца следующего года не только позволит устранить цифровое неравенство в этих населенных пунктах, но и создаст инфраструктурную основу для предоставления в них мобильными операторами всех видов своих услуг.

https://www.nur.kz/1824974-kazahtelekom-obnovil-svoj-rekord-cistoj-pribyli.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 31.10.2019 в 15:15:45   # 734419
«Казахтелеком» обновил свой рекорд чистой прибыли обкрадывания

чем больше прибыли тем больше денег дерут с нас, а интернет как тормозом был так и остался
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  alpha_portal 31.10.2019 в 15:26:16   # 734421
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