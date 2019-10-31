«Казахтелеком» обновил свой рекорд чистой прибыли

чем больше прибыли тем больше денег дерут с нас, а интернет как тормозом был так и остался
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Октября 2019 в 14:31:28
Напомним, что прежний рекордный уровень был достигнут группой компаний АО «Казахтелеком» по итогам прошлого года: тогда чистая прибыль достигла рекордной на тот момент отметки в 43 млрд тенге с ростом в 74% относительно уровня чистой прибыли группы компаний в объеме 24,7 млрд тенге за 2017 год.
За истекшие 9 месяцев в «Казахтелеком» добились еще более впечатляющих результатов: в частности, консолидированные активы АО «Казахтелеком» возросли более чем в два раза и составили 1 трлн 62 млрд тенге.
В результате этого роста размер выручки зафиксирован на отметке в 298,6 млрд тенге, что на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по группе компаний «Казахтелеком» за три квартала текущего года увеличилась на 27% и достигла рекордной отметки в 51,2 млрд тенге.
Эффективность деятельности группы компаний подтверждается также в росте показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) на 90%, до 128,7 млрд тенге, EBITDA маржа, в свою очередь, составила 43,1%.
Уверенный рост отмечен также и по ряду других ключевых показателей, что свидетельствует о выборе правильного подхода к операционным расходам и инвестициям в компании, об эффективном корпоративном управлении и качественном анализе потенциальных рисков.
АО «Казахтелеком» обновило свой рекорд чистой прибыли
Расcказать Вконтакте
При этом главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков связывает общую положительную динамику в финансовой деятельности компании со значительным улучшением финансовых показателей мобильных операторов, вошедших в группу «Казахтелеком».
«В результате сделок по приобретению контрольного пакета акций АО «Кселл» и получения полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел усилились как рыночные позиции, так и операционный портфель группы компаний, что демонстрирует правильность выбранной акционерами и менеджментом стратегии, - утверждает Узбеков. -Мы продолжим работу по активному управлению доходами и обеспечим контроль над расходами с учетом текущих макроэкономических тенденций и ситуации на рынке. Уверен, что повышение бизнес-эффективности группы компаний отразится на инвестиционной привлекательности и стабильности «Казахтелеком» в долгосрочной перспективе, позволив повысить акционерную стоимость и увеличить долю в основных сегментах рынка», - добавил он.
Планы группы компаний «Казахтелеком» подкрепляются оценками международных рейтинговых агентств. В июне этого года Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+, а также улучшило прогноз по кредитному рейтингу до «Позитивного».
В агентстве считают, что стратегические сделки по приобретению в основные активы мобильных операторов позволят АО «Казахтелеком» стать лидером в мобильном сегменте рынка за счет абонентской базы (более 60% рынка) и за счет наиболее широкой зоной покрытия сети.
Между тем, и абонентская база, и зона покрытия могут быть увеличены за счет строительства на основе государственно-частного партнерства волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах для обеспечения их широкополосным доступом.
Строительство более 14 500 километров линий ВОЛС в 828 селах до конца следующего года не только позволит устранить цифровое неравенство в этих населенных пунктах, но и создаст инфраструктурную основу для предоставления в них мобильными операторами всех видов своих услуг.
https://www.nur.kz/1824974-kazahtelekom-obnovil-svoj-rekord-cistoj-pribyli.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
чем больше прибыли тем больше денег дерут с нас, а интернет как тормозом был так и остался
alpha_portal 31.10.2019 в 15:26:16 # 734421