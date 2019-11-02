Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold

Нахер послать этот голд да и все. Искусственно загоняют людей как баранов в этот голд. А потом разом всю толпу налогом обложат. Черти.Выкинул этот каспиголд когда только заикнулись налоговики об этом. Пошли они в попу. Нет ниче лучше бакса, зеленого и которого в руках можно держать. Черный нал - свобода.