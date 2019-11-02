Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold

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danilov 02 Ноября 2019 в 07:56:46
Вице-министр финансов Руслан Енсебаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос: насколько законна платёжная система Kaspi Gold и не считает ли Минфин, что в бюджет не попадает слишком много налоговых отчислений.
"Сегодня платежи по Kaspi Gold – это очень популярный механизм. С точки зрения закона о платёжных системах он соответствует требованиям, но с точки зрения Налогового кодекса и фискализации не совсем соответствует. Эти операции не фискализируются, – сообщил вице-министр. – Мы думали запретить этот механизм, но в целом это может не очень положительно сказаться на нашей экономике".
Руслан Енсебаев назвал вопрос с оплатой через систему Kaspi Gold "важным и тонким", поскольку всё больше людей переходят на безналичную систему платежей, и это в конечном итоге выгодно государству.
"Мы переводим людей из кэша, из непрозрачной системы. Казахстан сейчас по этому показателю является одной из самых развитых стран по динамике развития безналичных платежей, поэтому мы приняли такое решение (не запрещать платежи с карты Kaspi Gold. – Авт.), чтобы сохранить тренд. Это очень важно. Рост на 10% безналичных платежей даёт прирост в 1% ВВП. Мы хотим эту динамику сохранить, но сделать её более правильно, цивилизованно".
По словам вице-министра, ситуацию обсуждали с Нацбанком и с банком второго уровня, и Kaspi разрабатывает своё решение, которое будет использовать как онлайн контрольно-кассовый аппарат и будет соответствовать требованиям Комитета государственных доходов.
"По сути, это аппаратное устройство, которое в себе содержит и контрольно-кассовую машину, и pos-терминал для приёма безналичных платежей", – рассказал вице-министр.
Усовершенствовать метод оплаты и таким образом узаконить его с точки зрения Налогового кодекса и закона о защите прав потребителей планируют к 2021 году.
"Сегодня безналичные платежи растут беспрецедентными темпами. В этом году наблюдается рост более чем в два раза, и в сентябре впервые в истории Казахстана доля безналичных платежей преодолела 50% рубеж. Мы активно обсуждаем с госорганами, каким образом можно закрепить этот успех и значительно расширить инфраструктуру по приёму платежей", – сказал глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Он добавил, что Kaspi планирует реализовать пилотный проект совместно с Министерством финансов: за счёт собственных средств создать современные технологические решения, которые включают, в том числе, объединение POS-терминалов и контрольно-кассовых машин.
"Все эти решения мы будем предоставлять предпринимателям бесплатно", – отметил Михаил Ломтадзе.
https://informburo.kz/novosti/minfin-my-dumali-zakryt-platezhi-kaspi-gold-no-eto-ploho-skazhetsya-na-ekonomike.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 02.11.2019 в 09:36:48 # 734528
Выкинул этот каспиголд когда только заикнулись налоговики об этом. Пошли они в попу. Нет ниче лучше бакса, зеленого и которого в руках можно держать. Черный нал - свобода.
Пастафариан 02.11.2019 в 10:06:39 # 734529
Беня Ладен 02.11.2019 в 10:21:23 # 734531
Цитата: alpha_portal от 02.11.2019 03:36:48
Нахер послать этот голд да и все. Искусственно загоняют людей как баранов в этот голд. А потом разом всю толпу налогом обложат. Черти.
Выкинул этот каспиголд когда только заикнулись налоговики об этом. Пошли они в попу. Нет ниче лучше бакса, зеленого и которого в руках можно держать. Черный нал - свобода.
Нахер послать этот голд да и все. Искусственно загоняют людей как баранов в этот голд. А потом разом всю толпу налогом обложат. Черти.
Выкинул этот каспиголд когда только заикнулись налоговики об этом. Пошли они в попу. Нет ниче лучше бакса, зеленого и которого в руках можно держать. Черный нал - свобода.
Это ж вопрос нравственного выбора: жить в банде-Гуляй Поле или в государстве. Вы предлагаете банду. Да и выбирая бакс, а не рубль кровавую банду.
Вы предлагаете банду. Да и выбирая бакс, а не рубль кровавую банду.
лучше кровавый бакс, чем ваш рубль, который своих граждан столько раз ограбил.
Цитата: alpha_portal от 02.11.2019 03:36:48Для бизнесменов я не знаю, но среднему классу который получает зарплату на карточку, Каспий очень удобен.
Нахер послать этот голд да и все. Искусственно загоняют людей как баранов в этот голд. А потом разом всю толпу налогом обложат. Черти.
Выкинул этот каспиголд когда только заикнулись налоговики об этом. Пошли они в попу. Нет ниче лучше бакса, зеленого и которого в руках можно держать. Черный нал - свобода.
Нахер послать этот голд да и все. Искусственно загоняют людей как баранов в этот голд. А потом разом всю толпу налогом обложат. Черти.
Выкинул этот каспиголд когда только заикнулись налоговики об этом. Пошли они в попу. Нет ниче лучше бакса, зеленого и которого в руках можно держать. Черный нал - свобода.
Цитата: arhar от 02.11.2019 04:27:36
Quote:
лучше кровавый бакс, чем ваш рубль, который своих граждан столько раз ограбил.
Quote:
Вы предлагаете банду. Да и выбирая бакс, а не рубль кровавую банду.
лучше кровавый бакс, чем ваш рубль, который своих граждан столько раз ограбил.
О как! А как же (наш ваш) тенге?
Цитата: Versus от 02.11.2019 06:13:12
Голд штука удобная . Его приложение не имеет конкурентов на рынке, поэтому его и хотят сожрать .....банк Астана, РБК,цесна....я вот думаю когда каспи очередь
Голд штука удобная . Его приложение не имеет конкурентов на рынке, поэтому его и хотят сожрать .....банк Астана, РБК,цесна....я вот думаю когда каспи очередь
Ну дык все домой все в семью.
alpha_portal 02.11.2019 в 13:58:58 # 734543
Власть зажралась, коррупция расплодилась. Экономика катится вниз. Вместо реформ обдирают народ все новыми и новыми налогами.
Не выход это. И не дело.
Я не бандит, но ну его нах. В гробу видал эти налоги.
Поэтому я буду стараться получать деньги в конверте и желательно в твердой зеленой валюте. Т.к. кто бы что не кричал: бакс он и в африке бакс. А все остальные валюты насасывают именно изза правительств и безграмотной экономической стратегии.
Всю дорогу какие 3.14дарасы решают сколько я буду денег получать и им платить. Причем просто так. Кто там в чиновниках или в силовых структурах думает обо мне? О том как бы мне жить лучше? Да хренас два. Клали они на всех, а почему бы мне на них не положить? Ну естественно я вне закона оказываюсь. Только для кого этот закон? Для меня? Или для жирного ублюдка воссидающего в кресле и жрущего свой бешбармак на пышных тоях?
Пошли они все в сраку.
Так что извините, это моя позиция. Я не дойная корова и не должен никому и ничего. И не приувеличивайте в значимости власти в моей жизни. Они для мени палец о палец не сделали. Только для своего кармана.
Плевал, плюю и плевать буду. Пока исполнительная власть для народа не станет.