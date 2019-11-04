Минфин хочет видеть все передвижения денег

В мелких магазинах чеки дают только если потребуешь. Максимум один из ста. А как быть в сёлах где интернета нет и никогда не будет. И таких полно. Закрывать ИП? Так что до реальной реализации этого проекта и получения ожидаемого результата еще ох как далеко.