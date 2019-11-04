 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Минфин хочет видеть все передвижения денег
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Ноября 2019 в 09:54:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 04.11.2019 в 10:25:38   # 734588
пзц хотят поставить POS терминалы с привязкой к счету! ок, вот человек захочет оплатить голдом на голд кто ему помешает???
поощрить | покарать
  arhar 04.11.2019 в 10:34:03   # 734589
Цитата: shlenchak от 04.11.2019 04:25:38
пзц хотят поставить POS терминалы с привязкой к счету! ок, вот человек захочет оплатить голдом на голд кто ему помешает???

скоро всех на учет поставят. всех на голд подсадят, а потом начнут душить. главное людей на безнал перевести а дальше рабовладельческий строй
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 04.11.2019 в 10:43:31   # 734592
Цитата: shlenchak от 04.11.2019 04:25:38
пзц хотят поставить POS терминалы с привязкой к счету! ок, вот человек захочет оплатить голдом на голд кто ему помешает???

Даже сейчас при переводе спрашивают так что
поощрить | покарать
  гримм 04.11.2019 в 11:33:49   # 734597
на базар на озеро пусть сходят, их там далеко пошлют
поощрить | покарать
  Manitu 04.11.2019 в 11:58:09   # 734602

В мелких магазинах чеки дают только если потребуешь. Максимум один из ста. А как быть в сёлах где интернета нет и никогда не будет. И таких полно. Закрывать ИП? Так что до реальной реализации этого проекта и получения ожидаемого результата еще ох как далеко.
поощрить | покарать
  Джимбо 04.11.2019 в 13:52:50   # 734617
Цитата: Manitu от 04.11.2019 05:58:09

В мелких магазинах чеки дают только если потребуешь. Максимум один из ста. А как быть в сёлах где интернета нет и никогда не будет. И таких полно. Закрывать ИП? Так что до реальной реализации этого проекта и получения ожидаемого результата еще ох как далеко.
Да и ах он не нужен этот проект. Пытаться пополнить бюджет с ИПшника это все равно что экономить на спичках. Радуйтесь уже тому что ИПшник сам себя обеспечивает, что делает. А для пополнения бюджета нужно производство. МЫ ж страна с огромным количеством полезных ископаемых, стало быть сырье есть, нужно начать производить востребованные товары и продавать за рубеж. Пытаться делать деньги внутри страны чушь. попробуйте у себя в семье или в отдельно взятой деревне ввести деньги пытаться разбогатеть. ни чего кроме инфляции и девальвации не получится.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь