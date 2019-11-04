Минфин хочет видеть все передвижения денег

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danilov 04 Ноября 2019 в 09:54:54
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Цитата: shlenchak от 04.11.2019 04:25:38
пзц хотят поставить POS терминалы с привязкой к счету! ок, вот человек захочет оплатить голдом на голд кто ему помешает???
пзц хотят поставить POS терминалы с привязкой к счету! ок, вот человек захочет оплатить голдом на голд кто ему помешает???
скоро всех на учет поставят. всех на голд подсадят, а потом начнут душить. главное людей на безнал перевести а дальше рабовладельческий строй
Цитата: shlenchak от 04.11.2019 04:25:38
пзц хотят поставить POS терминалы с привязкой к счету! ок, вот человек захочет оплатить голдом на голд кто ему помешает???
пзц хотят поставить POS терминалы с привязкой к счету! ок, вот человек захочет оплатить голдом на голд кто ему помешает???
Даже сейчас при переводе спрашивают так что
В мелких магазинах чеки дают только если потребуешь. Максимум один из ста. А как быть в сёлах где интернета нет и никогда не будет. И таких полно. Закрывать ИП? Так что до реальной реализации этого проекта и получения ожидаемого результата еще ох как далеко.
Цитата: Manitu от 04.11.2019 05:58:09Да и ах он не нужен этот проект. Пытаться пополнить бюджет с ИПшника это все равно что экономить на спичках. Радуйтесь уже тому что ИПшник сам себя обеспечивает, что делает. А для пополнения бюджета нужно производство. МЫ ж страна с огромным количеством полезных ископаемых, стало быть сырье есть, нужно начать производить востребованные товары и продавать за рубеж. Пытаться делать деньги внутри страны чушь. попробуйте у себя в семье или в отдельно взятой деревне ввести деньги пытаться разбогатеть. ни чего кроме инфляции и девальвации не получится.
В мелких магазинах чеки дают только если потребуешь. Максимум один из ста. А как быть в сёлах где интернета нет и никогда не будет. И таких полно. Закрывать ИП? Так что до реальной реализации этого проекта и получения ожидаемого результата еще ох как далеко.
В мелких магазинах чеки дают только если потребуешь. Максимум один из ста. А как быть в сёлах где интернета нет и никогда не будет. И таких полно. Закрывать ИП? Так что до реальной реализации этого проекта и получения ожидаемого результата еще ох как далеко.