Более 200 тыс. молодых казахстанцев не работают и не учатся

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danilov 04 Ноября 2019 в 11:16:58
Министр отметил, что понятие NEET используется для обозначения не занятой и не вовлеченной в образовательный процесс молодежи.
По данным Международной организации труда, в мире таковым является каждый пятый молодой человек. В 2018 году этот показатель в среднем составил 10,5 среди юношей и 15,6 среди девушек.
«В Казахстане этот показатель составляет 7,2%, а это 254 тысяч человек», - сказал Абаев.
Но тут же поспешил добавить, что до конца года МИОР планирует снизить этот показатель на 1%, при этом конечная цель - довести этот показатель до 6% в 2021 году.
«Конечно, 254 тысяч человек – это довольно высокая цифра, но мы дальше пошли, и изучили этот вопрос глубже. И детализировали некоторые данные. Например, 52 тысяч из них – это молодежь, которая не работает по причине ведения домашнего хозяйства, ухода за членами семьи, это, в том числе, молодые матери.
33 тысячи – это те люди, которые не работают по состоянию здоровья, многие из них получают пособия по инвалидности. Для них тоже мы будем думать, предусмотрены различные курсы, в том числе, онлайн (по повышению квалификации – ред.)», - резюмировал глава МИОР.
https://www.nur.kz/1825484-abaev-bolee-200-tys-molodyh-kazahstancev-ne-rabotaut-i-ne-ucatsa.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 04.11.2019 07:47:12это сложно, для этого мозги и усилия нужны, усердный труд.
Заводы блять стройте и при заводах колледжи открывайте или курсы по востребованным специальностям.
Заводы блять стройте и при заводах колледжи открывайте или курсы по востребованным специальностям.
Цитата: Джимбо от 04.11.2019 07:47:12Ну дык и курсы и мини заводы на 15 чел -есть и зарплата в 80000 то же не плохо.А вы все не довольны.
Заводы блять стройте и при заводах колледжи открывайте или курсы по востребованным специальностям.
Заводы блять стройте и при заводах колледжи открывайте или курсы по востребованным специальностям.