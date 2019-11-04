Это не хлеб дорогой - это население нищее

В Калифорнии к примеру эта черта наступает при доходе меньше 100 тыс долларов в год.что за хрен писал эту статью?! откуда взял такую цифру? меньше 26 тыс $, мы сами получали такую помощь когда студентом былhttps://www.sccgov.org/sites/ssa/debs/calworks/Pages/families.aspx