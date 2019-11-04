Эксперимент Microsoft с четырёхдневной рабочей неделей: производительность повысилась на 40%

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danilov 05 Ноября 2019 в 11:46:56
Начиная эксперимент, 2300 сотрудников, работающих в японском офисе, призвали "работать в короткие сроки, хорошо отдыхать и учиться". Все пятницы августа работники брали специальные оплачиваемые выходные, а четыре дня в неделю упорно работали.
В итоге количество рабочих дней в августе было сокращено на 25% по сравнению с августом 2018 года, производительность труда увеличилась на 39,9% по сравнению с августом прошлого года. Кроме того, на 23% снизилось потребление электроэнергии, на 58,7% уменьшилось количество напечатанных страниц, что позволило сэкономить немалые средства.
Отмечается также, что сотрудники стали меньше проводить времени на собраниях и планёрках, заменив их удалёнными конференциями.
По данным отчёта, таким режимом работы остались довольны 92% сотрудников японского офиса. А 97% уточнили, что почувствовали изменения в собственной жизни.
Однако были отмечены и трудности. Некоторые сотрудники, к примеру, считали, что были те, кто не работал должным образом. Несколько человек признались, что всё ещё не понимают изменений в стиле работы, а некоторые работники выразили обеспокоенность тем, что более короткие рабочие недели неудобны клиентам.
Этой зимой эксперимент в японском офисе Microsoft намерены повторить.
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