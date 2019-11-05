Среднемесячная зарплата в Казахстане превысила 191 тысячу тенге

Главное , громче крикнуть, везде написать и все в ажуре. Наверху думают, что все ок.Эти очковтиратели и те кому все эти данные направленны могут мне ответить за свои слова? А? С чего вдруг зп пошла в рост, какие показатели увеличились и т.д.