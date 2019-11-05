Среднемесячная зарплата в Казахстане превысила 191 тысячу тенге

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Гость 05 Ноября 2019 в 13:07:16
В Казахстане в третьем квартале текущего года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении увеличилась на 18,1% и достигла 191,1 тыс. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.
- Реальный рост покупательной способности заработных плат к соответствующему периоду прошлого года с учётом инфляции составил 12%. В то же время по итогам сентября 2019-го цены на товары и услуги увеличились на 5,3% за год, - отмечается в исследовании.
К предыдущему кварталу текущего года реальное увеличение заработной платы составило 1,8%.
При этом самую высокую заработную плату традиционно получают жители нефтяной Атырауской области - 361,5 тыс. тенге (годом ранее — 310,6 тыс. тг). Это на 89,2% превышает среднереспубликанский уровень.
Второй регион по уровню зарплат — Нур-Султан: здесь жители в среднем получают 308,1 тыс. тенге, это на 61,2% больше среднереспубликанского значения.
Замыкает тройку регионов-лидеров в секторе Мангистауская область: 297,3 тыс. тенге. Здесь среднемесячная заработная плата превышает среднереспубликанское значение на 55,5%.
В ТОП-5 регионов по этому показателю вошли также Алматы и Западно-Казахстанская область: 222 тыс. и 191,3 тыс. тг соответственно. Превышение среднего по стране значения в Алматы составило 16,2%, а в Западно-Казахстанской области — 0,1%.
Как отмечают аналитики, более высокий, чем в среднем по РК, уровень показали заработные платы только в этой пятерке регионов.
Меньше всего получают жители Туркестанской (122,8 тыс. тг — на 35,8% меньше среднереспубликанского значения), Жамбылской (127,8 тыс. тг — на 33,1% меньше) и Алматинской (137,1 тыс. тг — на 28,3% меньше среднереспубликанского значения) областей.
В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в сфере финансовой и страховой деятельности: 484,6 тыс. тенге (в 2,5 раза превышает среднереспубликанский уровень).
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров среднемесячная заработная плата составила 418,0 тыс. тг (в 2,2 раза больше среднереспубликанского значения).
Замыкает тройку отраслей с самой высокой зарплатой профессиональная, научная и техническая деятельность: 334,1 тыс. тг (на 74,8% больше среднереспубликанского значения).
В сфере строительства, а также информации и связи зарплата составила 257,7 тыс. и 248,9 тыс. тенге соответственно.
Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в образовании: 122,1 тыс. тенге — на 36,1% ниже среднего показателя по республике.
https://www.zakon.kz/4993431-srednemesyachnaya-zarplata-v-kazahstane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 05.11.2019 в 13:38:55 # 734678
И в это верят
Цитата: Manitu от 05.11.2019 07:33:32
Чего-то от нас скрывают. Где-то есть еще один Казахстан.
Чего-то от нас скрывают. Где-то есть еще один Казахстан.
Да правильно. Казахстан который показывают по Хабару
Цитата: Маке0912 от 05.11.2019 07:47:48
Да правильно. Казахстан который показывают по Хабару
Цитата: Manitu от 05.11.2019 07:33:32
Чего-то от нас скрывают. Где-то есть еще один Казахстан.
Чего-то от нас скрывают. Где-то есть еще один Казахстан.
Да правильно. Казахстан который показывают по Хабару
Хабарстан
Среднемесячная зарплата одного работника во втором квартале составила 186,5 тысячи тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Каждый сайт "рисует" по своему?!
Цитата: Dragon от 05.11.2019 09:43:59
Блеать!!! И где тут титусные жополизы, которые идут по Нурлыжолу?!
Блеать!!! И где тут титусные жополизы, которые идут по Нурлыжолу?!
Один там в теме про Кыргызстан отписался по ходу Видать здесь написать очканул
Все мы гости 05.11.2019 в 19:43:09 # 734722
Эти очковтиратели и те кому все эти данные направленны могут мне ответить за свои слова? А? С чего вдруг зп пошла в рост, какие показатели увеличились и т.д.
Цитата: Все мы гости от 05.11.2019 13:43:09
Главное , громче крикнуть, везде написать и все в ажуре. Наверху думают, что все ок.
Эти очковтиратели и те кому все эти данные направленны могут мне ответить за свои слова? А? С чего вдруг зп пошла в рост, какие показатели увеличились и т.д.
Главное , громче крикнуть, везде написать и все в ажуре. Наверху думают, что все ок.
Эти очковтиратели и те кому все эти данные направленны могут мне ответить за свои слова? А? С чего вдруг зп пошла в рост, какие показатели увеличились и т.д.
Растут только жополизание и цены на все товары, только не зп. В нашем АО с сентября только за этот год подняли зп на целых (!) 4%. Думаю по области не больше этого подняли!
Цитата: Софруджу от 05.11.2019 12:42:14вы ж вроде женщина почему в мужском роде о себе пишите) шафруетис?
Где находится этот Казахстан? Я б туда переехал на ПМЖ. Сначала написал. Потом увидел, что опередили
Где находится этот Казахстан? Я б туда переехал на ПМЖ. Сначала написал. Потом увидел, что опередили