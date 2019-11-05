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Экономика
Среднемесячная зарплата в Казахстане превысила 191 тысячу тенге
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Гость 05 Ноября 2019 в 13:07:16
При этом в 12 регионах республики среднемесячные зарплаты не дотягивают до среднереспубликанского уровня.

В Казахстане в третьем квартале текущего года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении увеличилась на 18,1% и достигла 191,1 тыс. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

- Реальный рост покупательной способности заработных плат к соответствующему периоду прошлого года с учётом инфляции составил 12%. В то же время по итогам сентября 2019-го цены на товары и услуги увеличились на 5,3% за год, - отмечается в исследовании.

К предыдущему кварталу текущего года реальное увеличение заработной платы составило 1,8%.



При этом самую высокую заработную плату традиционно получают жители нефтяной Атырауской области - 361,5 тыс. тенге (годом ранее — 310,6 тыс. тг). Это на 89,2% превышает среднереспубликанский уровень.

Второй регион по уровню зарплат — Нур-Султан: здесь жители в среднем получают 308,1 тыс. тенге, это на 61,2% больше среднереспубликанского значения.
Замыкает тройку регионов-лидеров в секторе Мангистауская область: 297,3 тыс. тенге. Здесь среднемесячная заработная плата превышает среднереспубликанское значение на 55,5%.

В ТОП-5 регионов по этому показателю вошли также Алматы и Западно-Казахстанская область: 222 тыс. и 191,3 тыс. тг соответственно. Превышение среднего по стране значения в Алматы составило 16,2%, а в Западно-Казахстанской области — 0,1%.

Как отмечают аналитики, более высокий, чем в среднем по РК, уровень показали заработные платы только в этой пятерке регионов.

Меньше всего получают жители Туркестанской (122,8 тыс. тг — на 35,8% меньше среднереспубликанского значения), Жамбылской (127,8 тыс. тг — на 33,1% меньше) и Алматинской (137,1 тыс. тг — на 28,3% меньше среднереспубликанского значения) областей.





В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в сфере финансовой и страховой деятельности: 484,6 тыс. тенге (в 2,5 раза превышает среднереспубликанский уровень).

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров среднемесячная заработная плата составила 418,0 тыс. тг (в 2,2 раза больше среднереспубликанского значения).

Замыкает тройку отраслей с самой высокой зарплатой профессиональная, научная и техническая деятельность: 334,1 тыс. тг (на 74,8% больше среднереспубликанского значения).

В сфере строительства, а также информации и связи зарплата составила 257,7 тыс. и 248,9 тыс. тенге соответственно.

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в образовании: 122,1 тыс. тенге — на 36,1% ниже среднего показателя по республике.



https://www.zakon.kz/4993431-srednemesyachnaya-zarplata-v-kazahstane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 05.11.2019 в 13:33:32   # 734677
Чего-то от нас скрывают. Где-то есть еще один Казахстан.
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  Все мы гости 05.11.2019 в 13:38:55   # 734678

И в это верят
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  Маке0912 05.11.2019 в 13:47:48   # 734679
Цитата: Manitu от 05.11.2019 07:33:32
Чего-то от нас скрывают. Где-то есть еще один Казахстан.


Да правильно. Казахстан который показывают по Хабару
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  alterside 05.11.2019 в 13:59:29   # 734681
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  Dragon 05.11.2019 в 15:43:59   # 734687
Блеать!!! И где тут титусные жополизы, которые идут по Нурлыжолу?!
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  Dragon 05.11.2019 в 15:56:51   # 734688
Quote:
Среднемесячная зарплата одного работника во втором квартале составила 186,5 тысячи тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.


Каждый сайт "рисует" по своему?!
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  Aлекс 05.11.2019 в 16:22:24   # 734692
Где-то в параллельной Вселенной
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  Dragon 05.11.2019 в 16:24:58   # 734694
Цитата: Dragon от 05.11.2019 09:43:59
Блеать!!! И где тут титусные жополизы, которые идут по Нурлыжолу?!


Один там в теме про Кыргызстан отписался по ходу Видать здесь написать очканул
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  Софруджу 05.11.2019 в 18:42:14   # 734711
Где находится этот Казахстан? Я б туда переехал на ПМЖ. Сначала написал. Потом увидел, что опередили
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  Все мы гости 05.11.2019 в 19:43:09   # 734722
Главное , громче крикнуть, везде написать и все в ажуре. Наверху думают, что все ок.
Эти очковтиратели и те кому все эти данные направленны могут мне ответить за свои слова? А? С чего вдруг зп пошла в рост, какие показатели увеличились и т.д.
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  Dragon 05.11.2019 в 20:00:15   # 734724
Цитата: Все мы гости от 05.11.2019 13:43:09
Главное , громче крикнуть, везде написать и все в ажуре. Наверху думают, что все ок.
Эти очковтиратели и те кому все эти данные направленны могут мне ответить за свои слова? А? С чего вдруг зп пошла в рост, какие показатели увеличились и т.д.


Растут только жополизание и цены на все товары, только не зп. В нашем АО с сентября только за этот год подняли зп на целых (!) 4%. Думаю по области не больше этого подняли!
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  DITRX 05.11.2019 в 20:52:59   # 734726
Было 500 тыщ. стало 191 тыщ.
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  Сила 05.11.2019 в 20:53:29   # 734727
Цитата: Софруджу от 05.11.2019 12:42:14
Где находится этот Казахстан? Я б туда переехал на ПМЖ. Сначала написал. Потом увидел, что опередили
вы ж вроде женщина почему в мужском роде о себе пишите) шафруетис?
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  Тигра2 05.11.2019 в 22:10:06   # 734734
Жирует народ! Пора поднимать цены!
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