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Экономика
Министр национальной экономики: «Денег мало»
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danilov 07 Ноября 2019 в 10:46:07
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  MишаМашкевич 07.11.2019 в 12:04:22   # 734855
чего так боятся сказать ДЕНЕГ ТОЧКА НЕТ. Самый доходные налоги это НДС и акциз, которая уходит в республиканский. а сн\ипн\эмиссия уходят сюда.
Проблема в том,что банки не хотят отдавать бабки в развитие мсб. Им залог подавай, в размере 120 минимум%. А нахрена бизнесу такие залоги если он может продать и без% воткнутьв оборот. Откуда у начинающего бизнеса такой залог? даже если был бы, нахера ему брать этот займ.
Для пополнение обортки минимум 15% кредит. А где такая маржа, которая покрывала его расходы+%? Это выходит что бизнес работает чисто для банка, а на выходе как имел 10 копеек, так и будет иметь 10 копеек. И подорванную спину в виде бонуса.
Банки не верят в нашу экономику. Это абсалютно точно. И нахера им давать возможность работать и зарабатывать на нашем рынке, пускай едут в гондурас пахать.
Обязать надо банк финансировать мсб. Вот есть оборот:определенный процент не канает выдаеш мсб. Не хочешь так работать, дуй обратно откуда вылез.
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  KAN13 07.11.2019 в 12:39:54   # 734858

Подходим к той черте когда воровать из бюджета будет нечего , казна опустеет и побегут госхлопцы в разные стороны .
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  Рамзес 07.11.2019 в 12:58:00   # 734859
Quote:
Банки не верят в нашу экономику. Это абсалютно точно
У нас тут деньги НПФ были вложены в какуюто не понятную схему - да к стати вернули их от туда?
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  DITRX 07.11.2019 в 18:37:38   # 734889
обещание что Мб можно 3 года не платить налог отменяется ???
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