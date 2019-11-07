Министр национальной экономики: «Денег мало»

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danilov 07 Ноября 2019 в 10:46:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 07.11.2019 в 12:04:22 # 734855
Проблема в том,что банки не хотят отдавать бабки в развитие мсб. Им залог подавай, в размере 120 минимум%. А нахрена бизнесу такие залоги если он может продать и без% воткнутьв оборот. Откуда у начинающего бизнеса такой залог? даже если был бы, нахера ему брать этот займ.
Для пополнение обортки минимум 15% кредит. А где такая маржа, которая покрывала его расходы+%? Это выходит что бизнес работает чисто для банка, а на выходе как имел 10 копеек, так и будет иметь 10 копеек. И подорванную спину в виде бонуса.
Банки не верят в нашу экономику. Это абсалютно точно. И нахера им давать возможность работать и зарабатывать на нашем рынке, пускай едут в гондурас пахать.
Обязать надо банк финансировать мсб. Вот есть оборот:определенный процент не канает выдаеш мсб. Не хочешь так работать, дуй обратно откуда вылез.
Подходим к той черте когда воровать из бюджета будет нечего , казна опустеет и побегут госхлопцы в разные стороны .
Банки не верят в нашу экономику. Это абсалютно точноУ нас тут деньги НПФ были вложены в какуюто не понятную схему - да к стати вернули их от туда?