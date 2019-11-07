Ставки по депозитам достигнут исторического максимума

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danilov 07 Ноября 2019 в 11:28:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
jovian_sky 07.11.2019 в 12:07:31 # 734856
В наше чудное время лучше в долларах хранить
Я не понял во всем мире развитые государства снижают базовую ставку в Европе дошло до того что % отрицательный. То есть нац. банк в европе доплачивает за то что вы взяли у них деньги. Думаю наши скорее всего как и все будут снижать % ставки получается и % на кредит и на депозит должны снижаться . Или у Д.Акишева свое виденье экономики и кризис ему не почем ,?