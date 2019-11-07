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Экономика
Ставки по депозитам достигнут исторического максимума
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danilov 07 Ноября 2019 в 11:28:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 07.11.2019 в 11:41:24   # 734854
А толку? если обесценивание нац валюты не отстаёт.
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  jovian_sky 07.11.2019 в 12:07:31   # 734856
Я почти повелся на эту рекламу депозитов.
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  Saturn 07.11.2019 в 13:08:15   # 734860
И в конце такой: если снимешь бабки досрочно % сгорает.
В наше чудное время лучше в долларах хранить
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  Джимбо 07.11.2019 в 13:22:43   # 734861
Когда рекламируют депозиты деньги нужно снимать и переводить в доллары.
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  shy_ric 07.11.2019 в 13:22:58   # 734862
ахаха ну не знаю мне вчера какой то банк, Каспи кажется по телефону кредит предлагал, а не депозит
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  Васяй 07.11.2019 в 16:37:58   # 734877
Значит скоро будет большой пи...дец!
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  DITRX 07.11.2019 в 18:30:46   # 734886
Вчера посчитал к примеру мясо в прошлом году было 1500 сейчас стало 2200. Подорожало на 700 это 22% инфляции. Доллар был в начале года 321 тг сейчас 391 это 18% роста и то не конец года.
Я не понял во всем мире развитые государства снижают базовую ставку в Европе дошло до того что % отрицательный. То есть нац. банк в европе доплачивает за то что вы взяли у них деньги. Думаю наши скорее всего как и все будут снижать % ставки получается и % на кредит и на депозит должны снижаться . Или у Д.Акишева свое виденье экономики и кризис ему не почем ,?
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