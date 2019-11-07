Электронные денежные переводы казахстанцев могут обложить налогом

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Rebel 07 Ноября 2019 в 16:07:53
Рассматривается вопрос облагать налогом денежные переводы казахстанцев, сообщил в кулуарах Сената первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Zakon.kz.
— В электронном виде проводятся процедуры платежным переводом — они должны облагаться налогом. В случае, если человек получает доход от перевода, конечно, у источников должны удерживаться. Если переводы являются его источником доходов, а сейчас вы очень прекрасно знаете, что очень много вопросов, скажем так, получения прибыли осуществляется в электронном виде, — сообщил Шолпанкулов.
По его словам, речь не только об одном банке, а в целом будет касаться всех транзакциях, однако в случае, если оплата проводится разово своему близкому человеку, то налогом такой платеж облагаться не будет.
— Это относится ко всем транзакциям. Есть источник — получатель этот средств, его будет мониторить налоговый счет. Например, от разных физических лиц идет оплата, с какого перепугу. С чего это он начал получать от всех по 1000 тенге? Ясно, что он получает доход. Если вы своем отцу в разовом порядке перечислили — это не постоянно же у вас происходит. Будет выстроена система управления рисков, которая будет отслеживать все эти потоки и выставлять на проверку данное лицо. В случае если вы платежи закидываете — пополняете баланс или помогаете свои близким — это все будет рассматриваться индивидуально, вы не думайте, что все платежи, — объяснил вице-министр.
Он добавил, что в министерстве финансов об этом заинтересовались не только сейчас и вопрос возникал всегда.
— Это не сейчас заинтересовал вопрос. У нас постоянно вопросы идут — вопросы электроной торговли, сейчас же куча автоматов, через которые мы пополняем счета. В рамках этого сейчас полностью анализ ведется по всем электронным транзакциям, — отметил Шолпанкулов.
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А если не разово? если мой сын учится в другом городе???
у нас в КЗ ток нал хорош .. чорный нал в зеленых бумажках .. ну и в пузатых конвертах ..
Любитель ММА 07.11.2019 в 17:38:05 # 734883
с какого перепугу.
О, как выразился
Пол лярда штрафа для Стати у кого брать-то, если не у собственного народа? Да и Канадцам 40 лимонов надо отдавать