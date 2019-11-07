Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100

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Rebel 07 Ноября 2019 в 22:19:41
«Действительно, я могу подтвердить, что переговоры ведутся. Достаточно успешно», — сказал РИА Новости Руденко на полях межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
Отметим, XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана с участием глав двух государств проходит в Омске, в первый день открылась выставка высоких технологий, прошли панельные сессии и форум молодежных лидеров.
Пленарное заседание с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы России Владимира Путина запланировано на 7 ноября.
НУР-СУЛТАН, 7 ноя — Sputnik.
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