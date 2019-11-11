Реформу пенсионной системы предлагают провести в Казахстане

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Гость 11 Ноября 2019 в 18:46:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
По честному было бы взять за основу 10% от любимой всеми чинушами средней зарплаты по стране, и помножить её на количество месяцев трудового стажа, и вот эти деньги уже отдать новоиспеченному пенсу.
А то когда они их забирают это реальные 10%, а вот когда отдают это так, в кабак сходить.
Предположим вы ложите на депозит с ежемесячной капитализацией по 15000 тг ежемесячно с 18 лет своей жизни до 63 лет это 45 лет под 14% годовых,
на 63 году жизни (если доживёте конечно ) ваш депозит будет равен 689 701 403.15 тенге, как думаете будет что оставить внукам?)))
Так что не забиваем головы, и забиваем на пенсионку.Это уже не нам решать,а со следующего года и вовсе.