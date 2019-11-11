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Экономика
Реформу пенсионной системы предлагают провести в Казахстане
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Гость 11 Ноября 2019 в 18:46:07
Свыше 70% граждан нашей страны, у которых есть пенсионные накопления, имеют меньше миллиона тенге.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 11.11.2019 в 20:09:40   # 735101
Бля лишь бы спизьдить что нибудь и как нибудь. Вы главное меня не трогайте и я сам себя и жильем обеспечу и остальное.
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  Пермяк 11.11.2019 в 21:06:06   # 735109
Ну вы поняли, денюх нет
По честному было бы взять за основу 10% от любимой всеми чинушами средней зарплаты по стране, и помножить её на количество месяцев трудового стажа, и вот эти деньги уже отдать новоиспеченному пенсу.
А то когда они их забирают это реальные 10%, а вот когда отдают это так, в кабак сходить.
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  shlenchak 11.11.2019 в 21:28:17   # 735111
кстати в сингапуре очень интересная система пенсионная вот вы ложите деньги на счет в банке и не можете их снять, а на них в течение всего времени начисляются очень не плохие проценты:

Предположим вы ложите на депозит с ежемесячной капитализацией по 15000 тг ежемесячно с 18 лет своей жизни до 63 лет это 45 лет под 14% годовых,
на 63 году жизни (если доживёте конечно ) ваш депозит будет равен 689 701 403.15 тенге, как думаете будет что оставить внукам?)))
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  NBE 11.11.2019 в 22:06:42   # 735112
Забудьте про пенсионные накопления, особенно молодежь. Эти деньги просто воруются. С Сингапура решили взять пример, где Сингапур и где мы, с кланово-коррупционной системы и постоянно падающим тенге... Самое правильное решение, это расформировать ЕНПФ, раздать всем деньги, потом повысить налоги, и с налогов платить текущим пенсионерам. На такое они не пойдут, сейчас для них это нехилая дополнительная кормушка. Так что не забиваем головы, и забиваем на пенсионку. Пока мы постареем, много что может поменяться.
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  Рамзес 11.11.2019 в 23:45:38   # 735119
Quote:
Так что не забиваем головы, и забиваем на пенсионку.
Это уже не нам решать,а со следующего года и вовсе.
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  строитель 12.11.2019 в 00:22:04   # 735122
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