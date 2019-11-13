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Экономика
Глава Нацбанка ответил на вопрос о девальвации
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Rebel 13 Ноября 2019 в 14:29:37
Глава Национального банка Ерболат Досаев прокомментировал слухи о предстоящей девальвации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах после заседания Мажилиса журналисты попросили Досаева ответить на слухи о предстоящей девальвации тенге.
«Никакой подготовки к девальвации не идет», — коротко прокомментировал Досаев.
В начале ноября эксперты спрогнозировали укрепление тенге.
Кроме того, финансисты сообщают, что Нацбанк может сдержать дальнейшее ослабление тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 13.11.2019 в 16:54:05   # 735195
так он и сказал правду
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  Рамзес 13.11.2019 в 16:56:18   # 735196
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Кроме того, финансисты сообщают, что Нацбанк может сдержать дальнейшее ослабление тенге.
Каким образом,поднятием налогов и цен ? У людей и так уже денег нет...
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  alpha_portal 13.11.2019 в 18:20:07   # 735202
Цитата: Рамзес от 13.11.2019 10:56:18
Quote:
Кроме того, финансисты сообщают, что Нацбанк может сдержать дальнейшее ослабление тенге.
Каким образом,поднятием налогов и цен ? У людей и так уже денег нет...

именно.
а если глава сказал девальвации не будет. то точно будет
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  старик 13.11.2019 в 18:57:09   # 735207
Quote:
«Никакой подготовки к девальвации не идет», — коротко прокомментировал Досаев.
Ну дык они профессионалы - могут и без подготовки.
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