Глава Нацбанка ответил на вопрос о девальвации

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Rebel 13 Ноября 2019 в 14:29:37
В кулуарах после заседания Мажилиса журналисты попросили Досаева ответить на слухи о предстоящей девальвации тенге.
«Никакой подготовки к девальвации не идет», — коротко прокомментировал Досаев.
В начале ноября эксперты спрогнозировали укрепление тенге.
Кроме того, финансисты сообщают, что Нацбанк может сдержать дальнейшее ослабление тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кроме того, финансисты сообщают, что Нацбанк может сдержать дальнейшее ослабление тенге.Каким образом,поднятием налогов и цен ? У людей и так уже денег нет...
alpha_portal 13.11.2019 в 18:20:07 # 735202
Цитата: Рамзес от 13.11.2019 10:56:18
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Кроме того, финансисты сообщают, что Нацбанк может сдержать дальнейшее ослабление тенге.Каким образом,поднятием налогов и цен ? У людей и так уже денег нет...
именно.
а если глава сказал девальвации не будет. то точно будет
«Никакой подготовки к девальвации не идет», — коротко прокомментировал Досаев.Ну дык они профессионалы - могут и без подготовки.