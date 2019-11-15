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Экономика
Объявлен банкротом единственный в Казахстане комбинат по переработке кожи
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KAN13 15 Ноября 2019 в 00:12:45
В Семее почти 200 рабочих единственного в стране комбината по переработке кожи могут остаться на улице. Областной суд объявил завод с почти 130-летней историей банкротом, передает телеканал КТК.Сотрудники говорят, что с молотка теперь может уйти не только огромное предприятие со всем оборудованием и общежитием, но и очистные сооружения правобережья Семея. В этом случае стоки целого района и местных предприятий, скорее всего, пойдут напрямую в реку Иртыш, пугают на заводе. Кроме того, после нескольких дней простоя, из строя выйдет дорогостоящее оборудование.
Руководство заявляет, что государство всегда шло навстречу крупнейшему в своем роде предприятию и винит в своих финансовых проблемах отдельных чиновников.

С 2008 года комбинат приступил к реализации проекта по реконструкции, но недополучил финансирование. На заводе считают, что кому-то просто приглянулось их имущество. По их словам, инвесторы есть, можно расплатиться со всеми долгами.

Руководство комбината намерено подать жалобу в Верховный суд.

«За долг, который налоговая инспекция в суде заявила, что они отзывают. На то суд, не посмотрев, обанкротил наше предприятие. И сейчас на нашем балансе находятся очистные сооружения города Семей правого берега биологические. Одного дня остановки, нам вот СЭС дала заключение, это приведет к экологической катастрофе», — генеральный директор комбината Жумагазы Рахимгалиев.
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