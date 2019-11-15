Объявлен банкротом единственный в Казахстане комбинат по переработке кожи

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KAN13 15 Ноября 2019 в 00:12:45
Руководство заявляет, что государство всегда шло навстречу крупнейшему в своем роде предприятию и винит в своих финансовых проблемах отдельных чиновников.
С 2008 года комбинат приступил к реализации проекта по реконструкции, но недополучил финансирование. На заводе считают, что кому-то просто приглянулось их имущество. По их словам, инвесторы есть, можно расплатиться со всеми долгами.
Руководство комбината намерено подать жалобу в Верховный суд.
«За долг, который налоговая инспекция в суде заявила, что они отзывают. На то суд, не посмотрев, обанкротил наше предприятие. И сейчас на нашем балансе находятся очистные сооружения города Семей правого берега биологические. Одного дня остановки, нам вот СЭС дала заключение, это приведет к экологической катастрофе», — генеральный директор комбината Жумагазы Рахимгалиев.
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