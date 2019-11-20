Какая техника может подорожать в Казахстане

В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители. Это связано с тем, что данные устройства потенциально могут воспроизводить авторский контент. На вопрос, каким образом будет осуществляться выплата авторских прав, в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.

Quote:Что за чушь? Как они собираются контролировать это все и определять кому именно делать отчисления? Например, услышали рингтон Мадонны у кого-то на звонке на базаре и будут искать ее и тех кто причастен к созданию песни, чтобы закинуть им тенге?Больше похоже на очередное обдиралово. Для авторов с их правами ничего не изменится.Как идея, обложите тогда транспортным налогом и калоши со шлепанцами. В них же человек передвигается по дорогам.Или введите выдачу разрешений на хранение, ношение и использование отверток и шашлычных шампуров как на оружие. Ими же потенциально можно убить кого-то.