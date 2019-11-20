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Экономика
Какая техника может подорожать в Казахстане
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danilov 20 Ноября 2019 в 17:19:49
О возможном повышении цен на аудиовидеотехнику стало известно в ходе брифинга в Алматы. Бизнесмены, которые обратились в Палату предпринимателей, сослались на поправки в законодательстве.

По словам предпринимателей, теперь за каждое устройство, где потенциально могут воспроизводиться аудио- или видеоматериалы, изготовитель и импортер устройств должен отдавать 0,7 процента от стоимости товара. Такова минимальная ставка авторского вознаграждения из-за введенных недавно в Казахстане поправок в постановление о воспроизведении фонограмм в личных целях без согласия автора.

"До этого в Казахстане авторский сбор не собирался. Все на договорной основе. Ставки не было. Цены на технику пока не повысились, но это будет после утверждения перечня товаров, которые войдут в базу облагаемых авторской ставкой. Мы хотели бы отозвать или приостановить постановление правительства", - рассказал председатель казахстанской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей "КАТЭКС" Сергей Архипкин.

В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители. Это связано с тем, что данные устройства потенциально могут воспроизводить авторский контент. На вопрос, каким образом будет осуществляться выплата авторских прав, в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.

"В настоящее время Министерством юстиции разработан проект приказа по пересмотру перечня товаров. Проект направлен на согласование в аккредитованные организации и НПП "Атамекен". Проект приказа предусматривает сокращение данного перечня", - сообщила заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Гульнар Какен.

По итогу пресс-конференции было решено создать рабочую группу, которая внесет свои предложения и поправки в закон. В свою очередь в Министерстве юстиции заявили о том, что они открыты к диалогу с предпринимателями.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001083_
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  Mikado 20.11.2019 в 17:47:58   # 735513
Quote:
В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители. Это связано с тем, что данные устройства потенциально могут воспроизводить авторский контент. На вопрос, каким образом будет осуществляться выплата авторских прав, в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.


Что за чушь? Как они собираются контролировать это все и определять кому именно делать отчисления? Например, услышали рингтон Мадонны у кого-то на звонке на базаре и будут искать ее и тех кто причастен к созданию песни, чтобы закинуть им тенге?
Больше похоже на очередное обдиралово. Для авторов с их правами ничего не изменится.

Как идея, обложите тогда транспортным налогом и калоши со шлепанцами. В них же человек передвигается по дорогам.
Или введите выдачу разрешений на хранение, ношение и использование отверток и шашлычных шампуров как на оружие. Ими же потенциально можно убить кого-то.
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  Aлекс 20.11.2019 в 17:57:49   # 735514
Пора создавать Министерство новых акцизов и налогов, будут искать с чего бы еще бабла срубить.
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  андремас 20.11.2019 в 18:29:13   # 735516
сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.

Кому???
Майклу Джексону?
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  старик 20.11.2019 в 19:03:34   # 735524
Е...твою мать! Других слов нет!
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  Super 20.11.2019 в 19:09:48   # 735527
Тупа новый налог не чего не кому не будет перечисляться и не кто не чего не будет выявлять что вы слушаете смотрите так как это не возможно выявить а просто тупа налог на авторские права. Но тогда надо сделать полный доступ на все так как получается уже будет заплачено но на самом деле будут все те же авторские права и придется и за них платить куда смотрят компетентные органы? Похоже не видят им глаза закрыли деньгами.
Что бы получить деньги правообладателю надо будет доказать что его слушали или смотрели и сколько а он это не как не докажет и в итоге все деньги оседают в бюджете идеальная схема.
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  alpha_portal 20.11.2019 в 20:51:30   # 735537
вместо реформ - налоги. Путь в никуда.
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  Snake666 20.11.2019 в 22:12:38   # 735544
Цитата: Mikado от 20.11.2019 11:47:58
Quote:
В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители. Это связано с тем, что данные устройства потенциально могут воспроизводить авторский контент. На вопрос, каким образом будет осуществляться выплата авторских прав, в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.


Что за чушь? Как они собираются контролировать это все и определять кому именно делать отчисления? Например, услышали рингтон Мадонны у кого-то на звонке на базаре и будут искать ее и тех кто причастен к созданию песни, чтобы закинуть им тенге?
Больше похоже на очередное обдиралово. Для авторов с их правами ничего не изменится.

Как идея, обложите тогда транспортным налогом и калоши со шлепанцами. В них же человек передвигается по дорогам.
Или введите выдачу разрешений на хранение, ношение и использование отверток и шашлычных шампуров как на оружие. Ими же потенциально можно убить кого-то.


Не подсказывайте, им и так неплохо живётся, а Вы им помогаете ещё чего бы придумать. Как в Рашке дурдом налоговый попер.
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  Пермяк 20.11.2019 в 23:13:19   # 735548
Ну то-есть, теперь видео, музафон, торенты все можно будет выкладывать и скачивать абсолютно без последствий? Мы же авторские отчисления как бы оплатим при покупке компа, смарт тв и т.д? Можно забывать например про бан на ютубе за нарушение авторских прав?
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