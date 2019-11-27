С 1 января 2020 года в Казахстане вырастут акцизы на бензин

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GoodZone 27 Ноября 2019 в 09:01:38
Сегодня стоимость акциза на литр бензина составляет 8 тенге.
- Мы собираемся увеличить ставку акциза на 10 тенге, то есть с 8 до 18 тенге за литр. Данное нововведение коснется всех видов нефтепродуктов. Таким образом, цена на популярный АИ-92 может вырасти примерно с 150 до 160 тенге за литр. Но, может, и не поднимется. Я считаю, что цена бензина увеличиваться не будет! - повторил несколько раз директор департамента налоговой и таможенной политики Миннацэкономики Азамат АМРИН и смахнул выступивший на лбу пот.
В кулуарах заседания правительства он привел в пример 2015 год, когда топливный акциз в стране аналогичным образом повысили с 4,5 тысячи тенге до сегодняшних 10,5 тысячи тенге за тонну.
- Тогда цены на бензин так и не поднялись! Компании, поставляющие бензин на рынок, и реализаторы могут снизить свою маржинальность и за счет этого не поднимать цены на бензин. Мы же строим с вами рыночную экономику - есть спрос и предложение, предложение сейчас увеличивается, производство бензина увеличивается, в связи с этим я считаю, что цена на бензин не будет расти! Мы просчитали влияние роста акцизов и на инфляцию. В мультипликативном порядке вклад в инфляцию будет всего 0,35 процента, то есть за пределы установленного Нацбанком коридора уровень инфляции не выйдет! - отчеканил Амрин.
То есть, по его словам, повышение акцизов потянет за собой рост стоимости товаров и услуг перевозок - такси и продуктов питания - лишь на 0,35 процента. Что ж, посмотрим, что скажет сановник через месяц.
Проект постановления правительства направлен на согласование в госорганы. После этого документ вынесут на заседание правительства, где будут принимать коллегиальное решение. Повышение акцизов, по словам Амрина, должно случиться 1 января 2020 года.
Директор департамента назвал причины необходимости повысить стоимость акциза на бензин, в том числе и довольно оригинальную:
- Правительство ищет все возможные источники пополнения бюджета. Вы знаете, у государства есть социальные обязательства, и они растут: увеличиваются заработные платы гражданских служащих, растет число пользователей АСП. В связи с этим их нужно покрывать. Вот привлеченные в бюджет деньги с акцизов и будут использованы на эти все социальные цели.
Вот, оказывается, куда теперь деньги уходят! А раньше, напомним, в правительстве приводили другой, более существенный аргумент: дешевый по сравнению с российским (на 100 тенге за литр) казахстанский бензин утекает в Россию. А их бензин экспортируется на рынки Европы с уплатой таможенной пошлины в бюджет. Тем самым российская экономика зарабатывает на дешевом казахстанском бензине.
Кстати, предложение министра энергетики Каната БОЗУМБАЕВА отменить транспортный налог на малолитражки в случае повышения бензиновых акцизов в Миннацэкономики назвали несправедливым.
- Мы все просчитали. Если мы транспортный налог перенесем в стоимость бензина, тогда нам надо цену бензина поднять на 9 тенге автоматически. И что произойдет? Малолитражки, которые платят за транспортный налог около 5-7 тысяч тенге, начнут платить еще больше через бензин - они накатают примерно на 20 тысяч тенге. Сравните 7 и 20 тысяч тенге. Потому что они ездят больше крупных машин. Вы же знаете, что сейчас все таксисты ездят на малолитражках. В связи с этим этот перенос бремени будет несправедливым для владельцев небольших машин, потому отменять транспортный налог в стране не будут, - сказал Амрин.
Тогжан ГАНИ, Нур-Султан
https://time.kz/articles/zloba/2019/11/26/zalivaj
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 27.11.2019 в 09:32:40 # 735883
Ну так все верно - больше ездишь - больше платишь
Рулон Обоев 27.11.2019 в 09:40:48 # 735885
Все таксиситы на газ давно перешли, доводы на уровне школьников.
Рулон Обоев 27.11.2019 в 09:44:28 # 735886
И что это за автоматический расчёт? Сделайте не 9, сделайте меньше
Ездят согласно этой статье малолитражки больше, значит атмосферу загрязняют больше, дороги портят больше, ну так и надо справедливо все делать тогда.
А таксисты в качестве примера в статье - это вообще не в тему он привел. Это такая же коммерческая деятельность, как и любая другая. Вот и пусть платят. Бизнес же платит налоги в бюджет. Чем деятельность таксистов отличается от других видов коммерческой деятельности?! Все ли они зарегистрированы как предприниматели и оплачивают налоги с дохода? А если и зарегистрированы, то отражают ли весь доход? Глубоко сомневаюсь.