На аэропорт Алматы потратят 270 миллиардов тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Ноября 2019 в 17:30:15
На инвестиционном форуме AIF 2019 акимат города подписал меморандум с иностранными компаниями. Среди них оказались TAV Airports Holding и VPE Capital. Заместитель акима города Сапарбек Туякбаев подписал с представителями этих компаний соглашение на 700 миллионов долларов (свыше 270 миллиардов тенге). Деньги пойдут на расширение терминала воздушной гавани.
Напомним, что 100 процентов акций аэропорта принадлежат компании Venus Airport Investment B.V. Однако, как сообщалось ранее, воздушную гавань могут продать турецко-французской компании TAV Airports Holding.
Холдинг является одним из крупнейших операторов аэропортов в мире. В их управлении находятся 14 международных аэропортов. В Комитете гражданской авиации МИИР ожидают инвестирования значительных средств в развитие инфраструктуры и коммерческой привлекательности аэропорта Алматы, так как компания TAV Airports Holding имеет большой опыт работы в управлении международными аэропортами.
500 долларов до аэропорта - иностранец провел эксперимент с такси в Алматы
Ранее эксперты, которые разработали Стратегию развития "Алматы-2050", предложили перенести аэропорт. На месте старого предлагают построить офисные или жилые строения.
Отметим, что к февралю 2022 года должны построить развязку на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом ("Аэропортовское кольцо"). Транспортная развязка должна разгрузить северо-восточную часть города от заторов. По завершении пропускная способность эстакады должна увеличиться на 15–20 процентов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/na-aeroport-almatyi-potratyat-270-milliardov-tenge-385123/
Комментарии, по рейтингу, по дате