Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия

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danilov 29 Ноября 2019 в 15:39:50
Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев на встрече с депутатами Мажилиса Парламента РК отметил, что за последние четыре года цены на продовольственные товары выросли на 37%, на непродовольственные – на 42%.
"На этом фоне реальные доходы населения увеличились лишь на 11%. Нехватку доходов на первичные потребности население вынуждено решать с помощью потребительских кредитов. Объём кредитования граждан вырос на 22% или до 6,2 трлн тенге (на сентябрь 2019 года, по сравнению с прошлым годом). В этом процессе заложен большой риск. Более половины таких кредитов (53%) выданы без залога", – сказал Тимур Кулибаев.
Он привёл данные за девять месяцев 2019 и 2015 года, когда в Казахстане ввели инфляционное таргетирование. По сравнению с 2015 годом цены значительно выросли: детская одежда – на 52%, верхняя одежда – 43%, говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло – 51%, кондитерские изделия – 53%.
"Повышение реальных доходов и улучшение качества жизни – это те вопросы, которые сегодня требуют первостепенного внимания", – отметил он.
https://informburo.kz/novosti/timur-kulibaev-o-roste-obyoma-potrebitelskih-kreditov-eto-bomba-zamedlennogo-deystviya.html
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