Минэнерго собирается отказаться от регулирования цен на газ

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DITRX 30 Ноября 2019 в 09:31:48
"Мотивировано такое предложение тем, что утверждаемые государством цены значительно ниже себестоимости газа, что является сдерживающим фактором для развития газовой отрасли. С другой стороны, отказ от госрегулирования на данном этапе и полный переход к рыночному ценообразованию приведет к резкому росту цен на газ", – пояснил он.
Сжиженный нефтяной газ в отдельных регионах страны активно используется как моторное топливо, продолжил вице-министр.
"До конца 2020 года правительство планирует отказаться от регулирования цен на сжиженный нефтяной газ в качестве моторного топлива. Установление безубыточной цены на газ для производства компримированного и сжиженного природного газа позволит стимулировать развитие рынка газомоторного топлива и является одним из условий успешной реализации данной программы", – отметил он.
Досмухамбетов представил в мажилисе законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и газоснабжения". В нем предусматривается возможность установления цены на газ на долгосрочный период для привлечения инвестиций в строительство парогазовых станций.
"Это поможет стимулировать развитие нефтегазохимии. Выработан механизм установления цен товарного газа для таких проектов по следующей формуле: себестоимость поставки газа плюс минимальная норма рентабельности национального оператора 7%", – пояснил он.
Как отметил вице-министр, сегодня наблюдается динамичное активное развитие газовой отрасли. Так, с 2014 по текущий год уровень газификации вырос с 42,5% до 50%. Потребление газа за этот период выросло с 12,5 куб. м до 16 млрд куб. м.
"Сегодня голубое топливо активно используется населением, промышленностью, а также для производства тепловой и электрической энергии. Как итог на сегодняшний день назрела необходимость нового этапа госрегулирования газовой сферы в целях стимулирования более широкого применения газа и привлечения инвестиций в глубокую переработку газа.
Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект.
Ранее сообщалось, что более 35 млрд тенге выделили в Казахстане на 73 проекта развития газотранспортной системы в 2019 году. В министерстве энергетики сообщили LS о том, сколько проектов и в каких регионах реализуются. Кроме того, напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал недовольство неготовностью города к подключению газопровода "Сарыарка".
https://lsm.kz/minenergo-otkazhetsya-ot-regulirovaniya-cen-na-gaz
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