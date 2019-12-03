Путин и Си запустили "Силу Сибири"

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danilov 03 Декабря 2019 в 11:07:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
За бесплатно качать будут?
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 07:42:04
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
А схуа он должен быть бесплатным интересно знать?
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 07:42:04
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
Вопрос не правильный. Вообще провели ли трубу до них
Цитата: СССР от 03.12.2019 06:24:51
За бесплатно качать будут?
За бесплатно качать будут?
Качать будут за столько, за сколько прикажут китайцы.Не просто так цену засекретили...
Цитата: DITRX от 03.12.2019 07:39:57
Газпрому даже этот пиар не помогает. Акций все падают и падают.
Газпрому даже этот пиар не помогает. Акций все падают и падают.
Ну да, нехило так падают, в январе 2019 стоили 150₽, в июле 2019- 200₽, сегодня 250₽ за акцию, падают
Это поколение такое, или просто на зарплате бездари?
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 07:48:55
А схуа он должен быть бесплатным интересно знать?
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 07:42:04
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
А схуа он должен быть бесплатным интересно знать?
Если газа предостаточно чтобы гнать в таких объемах за бугор, то думаю не многочисленной Сибири можно и бесплатно его дать для физ лиц
Цитата: almako от 03.12.2019 07:56:13
Качать будут за столько, за сколько прикажут китайцы.Не просто так цену засекретили...
Цитата: СССР от 03.12.2019 06:24:51
За бесплатно качать будут?
За бесплатно качать будут?
Качать будут за столько, за сколько прикажут китайцы.Не просто так цену засекретили...
Кто засекретил? Не уж то сам Путин? Хватит нести чушь, цена была оговорена ещё в 2014 году.
Научить пользоваться Гугл поиском?
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 08:00:35
Если газа предостаточно чтобы гнать в таких объемах за бугор, то думаю не многочисленной Сибири можно и бесплатно его дать для физ лиц
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 07:48:55
А схуа он должен быть бесплатным интересно знать?
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 07:42:04
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
А схуа он должен быть бесплатным интересно знать?
Если газа предостаточно чтобы гнать в таких объемах за бугор, то думаю не многочисленной Сибири можно и бесплатно его дать для физ лиц
Сходи за бесплатно воды возьми в супермаркете, ее же овердохуа. Так и скажи, дайте мне, простому народу бесплатно воды.
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 08:00:35
Если газа предостаточно чтобы гнать в таких объемах за бугор, то думаю не многочисленной Сибири можно и бесплатно его дать для физ лиц
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 07:48:55
А схуа он должен быть бесплатным интересно знать?
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 07:42:04
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
А схуа он должен быть бесплатным интересно знать?
Если газа предостаточно чтобы гнать в таких объемах за бугор, то думаю не многочисленной Сибири можно и бесплатно его дать для физ лиц
Вы чё?! Это же фамильное ценность Путлера и его окружающих!!! Как даром ещё и простому народу-то отдавать?!
Цитата: almako от 03.12.2019 07:56:13
Качать будут за столько, за сколько прикажут китайцы.Не просто так цену засекретили...
Цитата: СССР от 03.12.2019 06:24:51
За бесплатно качать будут?
За бесплатно качать будут?
Качать будут за столько, за сколько прикажут китайцы.Не просто так цену засекретили...
китайцы с этой трубой НАГНУЛИ РОССИЮ по полной,
в отношении с Китаем Россия так и "не встанет с колен"
раз трубу достроили значит китайцы сломали Путина и его дружков олигархов ( хотя россияне и не слишком то ломались)
по цене не афишируют ( потому что ) на эту трубу китайцы давно ещё в 2014 году бабло дали когда Россия в международной-экономической жопе оказалась отжав Крым
ломались за цену Китай приравнивал цену к углю
хотя Россия цену корректирует по отношению к нефте
в итоги имеем Китай цену приравнял к углю, а уголь сейчас нахер никому не нужен ну и цена соотвествует
Цитата: DITRX от 03.12.2019 07:53:13
Вопрос не правильный. Вообще провели ли трубу до них
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 07:42:04
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
Вопрос не правильный. Вообще провели ли трубу до них
Сибирь- родное российское население сидит без природного газа
а Китай это газ российский, имеет на своей трубе и крутит россиян как хочет на этой же трубе
Хуже баб. Несут пургу с умным видом, а на проверку оказывается «патамушта-патомушта»
Quote:
Согласно контракту, в год должно поставляться 38 млрд кубометров газа[12]. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов. При этом, как сообщалось, «Газпром» должен был получить от CNPC предоплату за газ в сумме 25 млрд долларов, которую предполагалось использовать для строительства газопровода «Сила Сибири»[13]. Однако в дальнейшем «Газпром» отказался от предоплаты, чтобы не снижать цену на газ, планируемый к поставке по трубопроводу.
Цитата: shlenchak от 03.12.2019 07:42:04У меня родной дядька участвовал в этом строительстве, так он говорит что не одного ответвления не кинули на российские села и города.
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
интересно, а для местных жителей севера газ бесплатным сделали?!
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 08:16:22
Как ни каммент, так пердёж в лужу, вы хоть в Википедию зайдите что-ли, раз на большее ума не хватает, а то у вас везде секреты, бесплатно, нагнули Россию и т.п.
Хуже баб. Несут пургу с умным видом, а на проверку оказывается «патамушта-патомушта»
Quote:
Согласно контракту, в год должно поставляться 38 млрд кубометров газа[12]. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов. При этом, как сообщалось, «Газпром» должен был получить от CNPC предоплату за газ в сумме 25 млрд долларов, которую предполагалось использовать для строительства газопровода «Сила Сибири»[13]. Однако в дальнейшем «Газпром» отказался от предоплаты, чтобы не снижать цену на газ, планируемый к поставке по трубопроводу.
Как ни каммент, так пердёж в лужу, вы хоть в Википедию зайдите что-ли, раз на большее ума не хватает, а то у вас везде секреты, бесплатно, нагнули Россию и т.п.
Хуже баб. Несут пургу с умным видом, а на проверку оказывается «патамушта-патомушта»
Quote:
Согласно контракту, в год должно поставляться 38 млрд кубометров газа[12]. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов. При этом, как сообщалось, «Газпром» должен был получить от CNPC предоплату за газ в сумме 25 млрд долларов, которую предполагалось использовать для строительства газопровода «Сила Сибири»[13]. Однако в дальнейшем «Газпром» отказался от предоплаты, чтобы не снижать цену на газ, планируемый к поставке по трубопроводу.
математику в школе проходил ? и где цена на газ УМНИК ?
НАПИСАНО что КИТАЙЦЫ ВЫДЕЛИЛИ БАБЛО и СКОЛЬКО ГАЗУ РОССИЯ должна качать по трубе КИТАЮ
А вот сколько ЛЕТ будет качать чтоб отбить эти АМЕРИКАНСКИЕ - КИТАЙСКИЕ деньги не написано
и где ЦЕНА за куб для китайцев ??
Стоимость, по которой КНР будет получать топливо из РФ, до сих пор неизвестна.
По словам Леонида Хазанова, получаемое из России сырье китайцы будут перерабатывать в более доходную продукцию. «В этом четко проявляется курс, задаваемый властями Китая: получать контроль над источниками сырья по всей планете, обеспечивая переработку в Китае», — говорит эксперт.
По словам Леонида Хазанова, получаемое из России сырье китайцы будут перерабатывать в более доходную продукцию. «В этом четко проявляется курс, задаваемый властями Китая: получать контроль над источниками сырья по всей планете, обеспечивая переработку в Китае», — говорит эксперт.
https://aif.ru/money/economy/sila_sibiri_potekla_v_kitay_kto_vyigraet_ot_zapuska_gazoprovoda
а главное нынешние мощности которые готовы вкачивать в эту трубу Россия
так вот НЕТ ЭТИХ ОБЪЕМОВ
китайцы дали кредит под ресурсы Путину и его вороватой шайки, чтоб те смогли распелить на строительстве этой трубы для Китая
причем без конкурса ,
и кто они это АО "Стройтрансгаз", который принадлежит Геннадию Тимченко, и ООО "Стройгазмонтаж", который принадлежит Аркадию Ротенбергу.
Дружки Путина это Тимченко, Ротенберг . Ктсати ОНИ уже отличились – построили газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток
С одного конца нет газа, а с другого конца нет потребления. Газопровод построен, миллиарды долларов в него вбуханы, а где ГАЗ
Цитата: философ от 03.12.2019 08:25:33
математику в школе проходил ? и где цена на газ УМНИК ?
НАПИСАНО что КИТАЙЦЫ ВЫДЕЛИЛИ БАБЛО и СКОЛЬКО ГАЗУ РОССИЯ должна качать по трубе КИТАЮ
А вот сколько ЛЕТ будет качать чтоб отбить эти АМЕРИКАНСКИЕ - КИТАЙСКИЕ деньги не написано
и где ЦЕНА за куб для китайцев ??
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 08:16:22
Как ни каммент, так пердёж в лужу, вы хоть в Википедию зайдите что-ли, раз на большее ума не хватает, а то у вас везде секреты, бесплатно, нагнули Россию и т.п.
Хуже баб. Несут пургу с умным видом, а на проверку оказывается «патамушта-патомушта»
Quote:
Согласно контракту, в год должно поставляться 38 млрд кубометров газа[12]. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов. При этом, как сообщалось, «Газпром» должен был получить от CNPC предоплату за газ в сумме 25 млрд долларов, которую предполагалось использовать для строительства газопровода «Сила Сибири»[13]. Однако в дальнейшем «Газпром» отказался от предоплаты, чтобы не снижать цену на газ, планируемый к поставке по трубопроводу.
Как ни каммент, так пердёж в лужу, вы хоть в Википедию зайдите что-ли, раз на большее ума не хватает, а то у вас везде секреты, бесплатно, нагнули Россию и т.п.
Хуже баб. Несут пургу с умным видом, а на проверку оказывается «патамушта-патомушта»
Quote:
Согласно контракту, в год должно поставляться 38 млрд кубометров газа[12]. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов. При этом, как сообщалось, «Газпром» должен был получить от CNPC предоплату за газ в сумме 25 млрд долларов, которую предполагалось использовать для строительства газопровода «Сила Сибири»[13]. Однако в дальнейшем «Газпром» отказался от предоплаты, чтобы не снижать цену на газ, планируемый к поставке по трубопроводу.
математику в школе проходил ? и где цена на газ УМНИК ?
НАПИСАНО что КИТАЙЦЫ ВЫДЕЛИЛИ БАБЛО и СКОЛЬКО ГАЗУ РОССИЯ должна качать по трубе КИТАЮ
А вот сколько ЛЕТ будет качать чтоб отбить эти АМЕРИКАНСКИЕ - КИТАЙСКИЕ деньги не написано
и где ЦЕНА за куб для китайцев ??
Ну если полудурков в школе ничему не научили, то даю подсказку:
Контракт на 30 лет;
Стоимость 400 млрд$;
В год должно прокачиваться 38 млрд куб.
Дальше сам посчитаешь, или и этого не в силах сделать?
Цитата: almako от 03.12.2019 08:41:00
Пермяк как всегда херню спорол и радуется, ходит гордый как индюк, а мозгов, чтобы осмыслить собственное цитирование не хватает. Ну и какая цена газа при стоимости 400 млрд при объеме 38 млрд кубов? Неужто по 11 долларов за куб???
Пермяк как всегда херню спорол и радуется, ходит гордый как индюк, а мозгов, чтобы осмыслить собственное цитирование не хватает. Ну и какая цена газа при стоимости 400 млрд при объеме 38 млрд кубов? Неужто по 11 долларов за куб???
А ты посчитай, возьми калькулятор, если по другому не можешь и откроется тебе чудо чудное.
400 000 000 000:(38 000 000 000х30)
Ах да, вам же дебилам нужно уточнить, что в конце нужно умножить на 1000, потому что для контрактов цена в долларах за 1000 кубометров считается.
Ара горный 03.12.2019 в 14:53:04 # 736221