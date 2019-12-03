Путин и Си запустили "Силу Сибири"





Согласно контракту, в год должно поставляться 38 млрд кубометров газа[12]. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов. При этом, как сообщалось, «Газпром» должен был получить от CNPC предоплату за газ в сумме 25 млрд долларов, которую предполагалось использовать для строительства газопровода «Сила Сибири»[13]. Однако в дальнейшем «Газпром» отказался от предоплаты, чтобы не снижать цену на газ, планируемый к поставке по трубопроводу.



Как ни каммент, так пердёж в лужу, вы хоть в Википедию зайдите что-ли, раз на большее ума не хватает, а то у вас везде секреты, бесплатно, нагнули Россию и т.п.Хуже баб. Несут пургу с умным видом, а на проверку оказывается «патамушта-патомушта»Quote: