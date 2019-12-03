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Экономика
Как в Германии помогают пенсионерам
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danilov 03 Декабря 2019 в 15:03:12
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  философ 03.12.2019 в 15:20:05   # 736235
а вот так у наших соседей, в стране которая за копеки продаёт газ и не только на запад

забота и думают о пенсионерах

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  философ 03.12.2019 в 15:21:02   # 736236
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  философ 03.12.2019 в 15:22:12   # 736237
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  GoodZone 03.12.2019 в 15:39:15   # 736244
Ничего не хочу сказать плохого о Германии и ее законах, пенсионной системе, так же не хочу оправдывать наши законы и законы соседей. Скажу только, что насколько я знаю просто так в европе курочку или барашка не заведешь в подсобном хозяйстве, задолбаешься разрешения получать и налоги платить. Нашим же пенсионерам при наличии возможности и желания ничто не мешает заниматься подсобным хозяйством. Наверное это не самый лучший выход, люди должны в этом возрасте наслаждаться жизнью, заниматься внуками, путешествовать, но дикий капитализм диктует свои законы. Во всяком случае у наших людей есть такая возможность и многие этим пользуются.
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  Dragon 03.12.2019 в 15:57:06   # 736251
Цитата: GoodZone от 03.12.2019 09:39:15
Ничего не хочу сказать плохого о Германии и ее законах, пенсионной системе, так же не хочу оправдывать наши законы и законы соседей. Скажу только, что насколько я знаю просто так в европе курочку или барашка не заведешь в подсобном хозяйстве, задолбаешься разрешения получать и налоги платить. Нашим же пенсионерам при наличии возможности и желания ничто не мешает заниматься подсобным хозяйством. Наверное это не самый лучший выход, люди должны в этом возрасте наслаждаться жизнью, заниматься внуками, путешествовать, но дикий капитализм диктует свои законы. Во всяком случае у наших людей есть такая возможность и многие этим пользуются.



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  Wolfkz 03.12.2019 в 17:57:30   # 736271
Цитата: GoodZone от 03.12.2019 09:39:15
Ничего не хочу сказать плохого о Германии и ее законах, пенсионной системе, так же не хочу оправдывать наши законы и законы соседей. Скажу только, что насколько я знаю просто так в европе курочку или барашка не заведешь в подсобном хозяйстве, задолбаешься разрешения получать и налоги платить. Нашим же пенсионерам при наличии возможности и желания ничто не мешает заниматься подсобным хозяйством. Наверное это не самый лучший выход, люди должны в этом возрасте наслаждаться жизнью, заниматься внуками, путешествовать, но дикий капитализм диктует свои законы. Во всяком случае у наших людей есть такая возможность и многие этим пользуются.


Вы кажется не представляете тяжесть ведения подсобного хозяйства. Тем более сейчас. В 90 и начало 00. Были заброшенные покосы, корма можно было достать за бутылку (как и все остальное). Было что воровать и не было хозяина. Пастбища были. Сейчас держать одну две коровы не рентабельно. Огород? После 63х лет попробуйте перекопать садик. Посадить картошку. Да кто то растит все это, но думаю это точно не мечта была. Сейчас у некоторых это хобби или вынужденная мера. В какой-то момент, на севере в 00х проще было купить пару мешков капусты для квашения, чем ее растить так как в сезон цена низкая. Ведь ее чтобы вырастить надо ооочень много поливать, а вода у нас в селе - тадам нет в каждом доме, более того в большинстве нет на колонках. В лучшем случае на паре точек или вообще привозная. Придется возить с водоёма. Тоже самое и со скотиной поить. В итоге останется птица и закуп ее птенцами или иметь свои инкубатор.
Старые люди имеют свойство сильно болеть, особенно сельские ввиду тяжёлой работы в более молодом возрасте. Так что и птицу можно потерять.
Поэтому желаю вам на пенсии заниматься подсобным хозяйством в полной мере. А я пас. С молодости хватило, что даже молодой организм не выгребал.
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  DITRX 03.12.2019 в 23:07:02   # 736293
Во всем мире одна и та же проблема с Пенсией. Есть не которые люди которые работали в черную или люди которые балду гоняли за маленькую зарплату. Не подумав о будущем. К примеру если у нас такие люди получают пенсию в 30 000 тг. То в Германии такие люди получают 1500$ что у нас в 30к что у них за 1500$ выжить одному очень сложно. Разница только в том что пенсионер из Германии может переехать в на теплый курорт к примеру в Тайланд и за 1500$ жить как король и не чем себе не отказывать. А у нас за 90$ фиг тебе.
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  DITRX 03.12.2019 в 23:13:41   # 736294
Народ некогда не надеялись на государственную пенсию лучше создайте себе ее сами. Ведь можно под сложный процент создать себе пенсию . Каждый месяц по 83.3$ ( в год получается 1000$) вложиться в акции под 15% годовых и через 20 лет у вас будет на счету 104 662$ а это на дивиденды в 15% 15 700$ ежемесячная твоя пенсия
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