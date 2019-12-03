Как в Германии помогают пенсионерам

Ничего не хочу сказать плохого о Германии и ее законах, пенсионной системе, так же не хочу оправдывать наши законы и законы соседей. Скажу только, что насколько я знаю просто так в европе курочку или барашка не заведешь в подсобном хозяйстве, задолбаешься разрешения получать и налоги платить. Нашим же пенсионерам при наличии возможности и желания ничто не мешает заниматься подсобным хозяйством. Наверное это не самый лучший выход, люди должны в этом возрасте наслаждаться жизнью, заниматься внуками, путешествовать, но дикий капитализм диктует свои законы. Во всяком случае у наших людей есть такая возможность и многие этим пользуются.