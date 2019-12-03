До 12 тенге снизят тариф за КСК в Казахстане

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danilov 04 Декабря 2019 в 14:15:40
Нормы о снижении тарифа для жильцов многоквартирных домов с 51 тенге до 12 тенге содержит закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", который по итогам согласительной комиссии (куда вошли депутаты мажилиса и сената) принял парламент, передает корреспондент zakon.kz.
Предложения согласительной комиссии по данному законопроекту рассмотрели на пленарном заседании мажилиса парламента под председательством Нурлана Нигматулина. Документ разработан в целях совершенствования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В нем предлагается индивидуально подходить к управлению каждым домом, для прозрачного расходования денег для каждого дома будет открываться отдельный текущий и сберегательный счета, а минимальная стоимость за квадратный метр будет снижена с 51 до 12 тенге. В частности, ранее заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отмечал, что сумма 51 тенге за квадратный метр для многих граждан была неподъемной.
- Эта норма не была обязательной, поэтому накопления, как правило, не производились. Лишь в 12% кондоминиумах накапливали достаточную сумму денег на капитальный ремонт. Учитывая опыт, мы предусмотрели 0,05 от МРП - снизили ее, и теперь эта сумма не 51 тенге, а 12 тенге. Это минимальный сбор. Выше не возбраняется, - указывал он.
В целом проект закона направлен на решение ряда зада, это урегулирование деятельности органов управления путем создания новой формы некоммерческой организации "объединение собственников имущества" по принципу "один дом - одно объединение – один счет".
По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, если собственники квартир и нежилых помещений не желают создавать объединение собственников имущества, то допускается непосредственное совместное управление в многоквартирном доме всеми собственниками квартир и нежилых помещений без создания юридического лица. Законопроектом предлагается использовать индивидуальный подход по управлению каждым домом. Каждое объединение будет открывать собственный текущий и сберегательный счета.
- Данная мера исключит навязывание собственникам квартир со стороны КСК и управляющих компаний услуг и тарифов, позволит обеспечить прозрачный расход средств жителей, а также дает жильцам право выбора способов управления, - пояснял Ускенбаев.
Как указывалось ранее в заключении сената, проектом закона вносятся изменения и дополнения в гражданский, земельный, экологический, уголовно-процессуальный, гражданский процессуальный кодексы, кодекс об административных правонарушениях, кодекс о налогах и других обязательных в бюджет, кодекс о недрах и недропользовании, а также в 21 закон.
Документом предлагается новая модель управления объектом кондоминиума путем создания некоммерческой организации - ОСИ, по принципу "один дом - одно ОСИ - один счет". Каждое ОСИ будет осуществлять управление объектом кондоминиума посредством своего текущего и сберегательного счета. При этом кооперативы собственников квартир и кооперативы собственников помещений могут действовать в течение трех лет после принятия рассматриваемого законопроекта.
Законопроектом вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками жилых и нежилых помещений средств и получении займа в банке второго уровня. Проектом закона предлагаются нормы, направленные на повышение прозрачности деятельности органов управления и обеспечение контроля со стороны собственников помещений за органом управления объектом кондоминиума, а также улучшение взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений.
Оксана Скибан, Нур-Султан
https://www.zakon.kz/4997516-do-12-tenge-snizyat-tarif-za-ksk-v.html
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