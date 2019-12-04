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Экономика
Туалеты за 23 миллиона тенге устанавливают вдоль дорог Казахстана
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danilov 04 Декабря 2019 в 14:18:56
"Национальным оператором совместно с Комитетом автомобильных дорог МИИР разработана и утверждена программа по устройству 304 санитарно-гигиенических узлов (СГУ) на площадках отдыха до 2022 года, в том числе 110 на участках реконструкции дорог, 121 на эксплуатируемых участках дорог и 73 на платных участках дорог", - сообщили в компании.

Сейчас проводятся работы по устройству 14 санитарно-гигиенических узлов. Один СГУ уже установлен на трассе Щучинск - Зеренда, 11 устанавливаются на трассах Нур-Султан - Павлодар, Жетыбай - Жанаозен, Обход Караганды, по двум подписаны договоры на поставку на трассе Шымкент - Тараз.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 04.12.2019 в 15:12:33   # 736327
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
По его словам, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он отметил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине. «Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — пояснил Токаев.
Он добавил, что проведение минских переговоров изначально было инициировано бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске», — отметил лидер Казахстана.
При этом Токаев назвал минские соглашения «единственным правовым документом», который может привести к урегулированию конфликта на Украине.
В сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь Киеву вернуть контроль над Крымским полуостровом. Дословно высказывание американского лидера о ситуации с Крымом звучало так: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать».
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  Dior 04.12.2019 в 15:41:40   # 736330
Деньги в говно
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  Skype 04.12.2019 в 16:50:59   # 736333
сначала нужно ликбез устроить как пользоваться унитазом и только потом строить эти храмы говна и мочи
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  Все мы гости 04.12.2019 в 16:51:02   # 736334
23 ляма, сука, 23 миллиона сука я в ахуе.
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  Aborigen 04.12.2019 в 17:07:36   # 736335
А ценник какой будет, на посещение данного места?
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  Bako 04.12.2019 в 17:37:36   # 736336
3х комнатная квартира в шымкенте так стоит, местами дешевле
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  старик 04.12.2019 в 22:06:09   # 736342
Я лично "ЗА" такой мощный рывок к цивилизации! Уверен, что население отнесется к таким туалетам с должным уважением и не обгадит все в первый же день. То, что я видел вдоль дороги Шымкент -Самара просто ужасает.
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  Bako 04.12.2019 в 22:43:20   # 736346
Цитата: старик от 04.12.2019 16:06:09
Я лично "ЗА" такой мощный рывок к цивилизации! Уверен, что население отнесется к таким туалетам с должным уважением и не обгадит все в первый же день. То, что я видел вдоль дороги Шымкент -Самара просто ужасает.

Ага, затолкает в канализацию прокладки, или "снайперы" обоссут вокруг унитаза. Молчу про тех, кто поносом как из дробовика в стоячем положении (видел место такого обстрела в одном тойхане города).
Нужно просто построить и дать местным сделать платный туалет, при условии держать в чистоте и с огроаниченным тарифом на услуги...
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  Aborigen 04.12.2019 в 23:08:47   # 736349
Ещё в 30е годы Ильф и Петров описали,как этот момент решили в Америке (Одноэтажная Америка). Газолиновые станции предлагали сервис, за то что Вы покупаете у них топливо. Вопрос, почему не сделать так, чтобы автозаправки не предоставляли бесплатный сервис с бесплатными туалетами, аптечками мед помощи и другими ништяками?
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  sarmat 04.12.2019 в 23:51:14   # 736352
В московской области вошёл в общественный туалет расположеный на трассе.... И а...уел. Даже бумага туалетная висит и очко не обосранное, и график висит уборок туалета! А ещё отдельная кабинка для инвалидов! Я облехчился с удовольствием и прослезился.. Прослезился от того что если его поставить на трассе Шымкент- Тараз то бумаги там точно не будет. Менталитет! Мать его етить...
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