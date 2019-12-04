Туалеты за 23 миллиона тенге устанавливают вдоль дорог Казахстана

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danilov 04 Декабря 2019 в 14:18:56
Сейчас проводятся работы по устройству 14 санитарно-гигиенических узлов. Один СГУ уже установлен на трассе Щучинск - Зеренда, 11 устанавливаются на трассах Нур-Султан - Павлодар, Жетыбай - Жанаозен, Обход Караганды, по двум подписаны договоры на поставку на трассе Шымкент - Тараз.
Комментарии, по рейтингу, по дате
По его словам, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он отметил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине. «Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — пояснил Токаев.
Он добавил, что проведение минских переговоров изначально было инициировано бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске», — отметил лидер Казахстана.
При этом Токаев назвал минские соглашения «единственным правовым документом», который может привести к урегулированию конфликта на Украине.
В сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь Киеву вернуть контроль над Крымским полуостровом. Дословно высказывание американского лидера о ситуации с Крымом звучало так: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать».
Все мы гости 04.12.2019 в 16:51:02 # 736334
Цитата: старик от 04.12.2019 16:06:09
Я лично "ЗА" такой мощный рывок к цивилизации! Уверен, что население отнесется к таким туалетам с должным уважением и не обгадит все в первый же день. То, что я видел вдоль дороги Шымкент -Самара просто ужасает.
Я лично "ЗА" такой мощный рывок к цивилизации! Уверен, что население отнесется к таким туалетам с должным уважением и не обгадит все в первый же день. То, что я видел вдоль дороги Шымкент -Самара просто ужасает.
Ага, затолкает в канализацию прокладки, или "снайперы" обоссут вокруг унитаза. Молчу про тех, кто поносом как из дробовика в стоячем положении (видел место такого обстрела в одном тойхане города).
Нужно просто построить и дать местным сделать платный туалет, при условии держать в чистоте и с огроаниченным тарифом на услуги...