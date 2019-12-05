Британцев попросили угадать стоимость медицинских услуг в США

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danilov 05 Декабря 2019 в 14:47:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
В США и развита медицинская страховка что бы меньше платить или не платишь вообще если попадешь в больницу. К стати в Казахстане уже внедряют практику медицинского страхования и бесплатных больниц больше не будет.
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
Более чем наивное утверждение. Обама пытался что-то изменить и облегчить доступ к медицине простым людям, но... США одна из немногих развитых стран, не имеющих всеобщей системы медицинского страхования.
И не забудьте, мы сейчас о США говорим, не нужно сейчас вот этого "а у нас...", это тема отдельного разговора.
Цитата: DITRX от 05.12.2019 09:20:19просьба уточнить страну происходящего события, так как в постсоветских странах эвтаназия запрещена, или вы просто балабол, или ваша знакомая сучка (самка собаки), так как собак обычно усыпляют.
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
jovian_sky 05.12.2019 в 16:07:58 # 736405
Цитата: DITRX от 05.12.2019 09:20:19
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
Ох и пиздежом попахивает.
Цитата: DITRX от 05.12.2019 09:20:19Что за пиздеж про усыпление ребенка? Вы из какой страны? Вы знахарь?
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
Цитата: DITRX от 05.12.2019 09:20:19
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.
Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.