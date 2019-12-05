Британцев попросили угадать стоимость медицинских услуг в США

Реальная история про нашу медицину. У одной моей знакомой младший брат вдруг не стого не сего перестал и есть и пить и все время плакал ( ему было 1.5 года) пытались лечить народными средствами, когда не чего не помогало решили отвести в местную больницу. В больнице у ее мама была шоковое состояние когда сын был присмерти и ей подсунули какой то бланк на подпись, не читая она его и подписала. Позже когда начали у нее насильно забирать сына она узнала у медсестры что подписала заявление на усыпление ее ребенка, так как врачи оказывается поставили диагноз бешенство. Благо в этот момент пришел ее муж и они с боем вырвались из больницы и уехали домой с сыном. Показав сына знакомой знахорки они узнали что у ее сына а горле застряла монета которое перерасло в ангину и гноиться. Короче история с хепи эндом сейчас мальчик жив и здоров. Хотя у них были большие проблемы с полицией так как мед работники больницы написали заявление что у них украли больного.