Казахстан в этом году втрое увеличил закупки зерна в Алтайском крае

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danilov 05 Декабря 2019 в 19:45:18
Как сообщили Интерфаксу в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, поставки зерна и продуктов его переработки в Казахстан выросли более чем втрое и по итогам 11 месяцев превысили 400 тыс. тонн против 129 тыс. тонн за весь прошлый год.
"В целом же за 11 месяцев из Алтайского края за пределы страны вывезено 908 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки против 600 тыс. тонн за весь 2018 год – рост в 1,5 раза", – заявил начальник отдела карантинного и фитосанитарного контроля управления Вячеслав Саков.
Интерес к российскому зерну со стороны Казахстана отмечают и представители зерновой отрасли.
Особый интерес Казахстан проявляет к алтайской пшенице высокого качества, поскольку в этом году в республике есть проблемы и с объемами сбора зерна, и с его качеством, сообщил генеральный директор АО "Коротоякский элеватор" (входит в алтайский агрохолдинг "Грана") Олег Новиков журналистам во время празднования регионального Дня работника сельского хозяйства и пищепрома.
"Казахстан сегодня осуществляет огромные оттоки зерна (из Алтайского края. – ИФ). С этой проблемой мы не сталкивались в предыдущие годы. Это может привести к определенному дефициту зерна внутри нашего и соседних регионов и, соответственно, к дальнейшему повышению цен как на зерно, так и на продукты зернового помола", – предположил Новиков.
В то же время он отметил, что текущий год оказался "благоприятным по ценообразованию на зерновую и зернобобовую продукцию – пшеницу, ячмень, горох и неблагоприятным по зернопереработке из-за ужесточения конкуренции".
"Прежде всего, мы сегодня конкурируем (за зерно. – ИФ) не только между собой, но и с мощными зернотрейдерами, которые отгружают огромные объемы на экспорт", – пояснил гендиректор.
Улучшение ценовой ситуации по зерновым культурам отметил и владелец крупного в регионе хозяйства "АКХ Ануйское" Владимир Никифоров, одновременно обратив внимание на снижение цен на сою и сокращение рентабельности по рапсу.
Экспорт помог хозяйствам региона сохранить положительную рентабельность производства при неблагоприятных погодных условиях, особенно в степных районах, где средняя урожайность зерновых сократилась в среднем на четверть.
По данным компании "ПроЗерно", цена пшеницы третьего класса в Алтайском крае по состоянию на середину сентября составлял 9500-11 000 рублей за тонну. К середине октября она поднялась до 10 200-10 800 рублей, к 29 ноября – до 11 000-11 900 рублей. Пшеница четвертого класса с середины сентября до конца ноября подорожала с 8500-9500 рублей до 9900-11 000 рублей за тонну, ячмень – с 7000-9000 рублей до 8000-9000 рублей соответственно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему сами не пашем , не сеем , не продаём ? . Где Кунаевский миллиард пудов хлеба ? .
На этом всё ?
Две коровы у кого есть ?
Цитата: KAN13 от 05.12.2019 14:31:54
Почему сами не пашем , не сеем , не продаём ? . Где Кунаевский миллиард пудов хлеба ? .
Почему сами не пашем , не сеем , не продаём ? . Где Кунаевский миллиард пудов хлеба ? .
Целина на месте и миллиард пудов там же. Просто наше зерно, которое в разы качественней алтайского ,кушают господа за бугром. А нам пойдет что попроще.
Комбикорм называется.