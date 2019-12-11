Пока Нацфонд теряет деньги, Нацбанк получает вознаграждение

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DITRX 11 Декабря 2019 в 21:54:32
Напомним, 24 апреля в Акорде прошло совещание по итогам деятельности Нацбанка в 2018 году. Глава государства одобрил предоставленный отчет. Формально же этот документ был утвержден президентским указом № 49 от 23 мая, после чего он был опубликован на сайте центрального банка.
Тогда выяснилось, что годовой отчет подвергся значительной переделке. К примеру, из него исчезли традиционное обращение главы Нацбанка
и краткий обзор итогов минувшего года.
Заодно пропала и информация об инвестиционном доходе или убытке, полученном в результате управления активами Национального фонда. Между тем в отчете по итогам 2017 года такая информация была. Доход, рассчитанный в базовой валюте, коей выступает доллар США, составил впечатляющие $4,4 млрд. Весьма высокой сложилась и доходность портфеля фонда – 7,61% годовых, что стало максимумом с 2008 года.
В отчете за 2018 год приведено лишь значение доходности. Она оказалась отрицательной — минус 2,64%. Как пояснили в Нацбанке, это связано с негативной коррекцией на рынке акций и укреплением доллара относительно большинства валют, в которые также инвестируются активы Национального фонда.
Вознаграждение за неэффективность?
На днях на своем сайте минфин опубликовал отчет о поступлениях и использовании средств фонда в 2018 году. Выяснилось, что в результате управления деньгами фонда образовался инвестиционный убыток (реализованный и нереализованный) в $1 млрд 431,4 млн.
После корректировки с учетом затрат на совершение сделок этот
убыток достиг $1 млрд 432,5 млн
В национальной же валюте сумма потерь составила 540 млрд 312,4 млн тенге. К этому можно прибавить расходы от управления — 12 млрд 414,2 млн.
Однако такой негативный результат управления активами фонда не помешал Нацбанку получить солидное вознаграждение – 14 млрд 627,6 млн тенге. Из них 5 млрд 524,7 млн выплачены за услуги прошлого года, остальное – за услуги предыдущих лет.
Внешние же управляющие получили 2 млрд 761,4 млн тенге (за услуги прошлых лет), еще 644,3 млн досталось кастодианам Национального фонда.
Отчет о движении денежных средств Национального фонда (тыс. тенге)
https://365info.kz/2019/12/poka-natsfond-teryaet-dengi-natsbank-poluchaet-voznagrazhdenie
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